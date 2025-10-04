A klímával való otthoni fűtés így lesz hatékony, kényelmes és energiatakarékos

Egyre nagyobb divat Magyarországon otthon a klímával fűtés, de többen visszariadnak a váltástól az elterjedt és beágyazódott tévhitek miatt. Ezeket szeretnénk eloszlatni, helyükre tenni az LG-szakemberek segítségével.

Klímával jó, kedvező hőmérsékletű fűtést érhetünk el. Illusztráció: Shutterstock

Az első: mindegy, milyen klímával fűtünk

Bár lényegében minden ma kapható klíma alkalmas fűtésre illetve a kedvezményes úgynevezett H-áramtarifa igénybevételére, mégis van néhány fontos tényező, amit figyelembe kell venni a készülék kiválasztásakor. Az R410-es hűtőközegű gépek több ok miatt sem ajánlhatók: az egyik legfontosabb, hogy az Európai Unióban fokozatosan betiltják a magas globális felmelegedési potenciálú értékkel rendelkező klímagázok használatát.

Arra is érdemes figyelni, hogy minél magasabb szezonális fűtési energiahatékonyságot mutató, úgynevezett SCOP értékkel rendelkezzen a minél alacsonyabb külső és belső zajkibocsátás mellett. Mindezek mellé nagyon lényeges szempont a garanciaidő hossza és a szervizháttér.

A távoli vezérelhetőségre gondolva válasszunk wifis berendezést, és feltétlenül nézzünk utána annak, hogy a kényelmes kezeléshez szükséges mobiltelefonos applikáció milyen felhasználói értékeléssel rendelkezik. Az LG ThinQ app például 5-ből 4,6-on áll a Play áruházban.

Második: minél nagyobb, annál jobb

Magyarországon a fűtéstervezésnél a téli hőmérséklet kalkulálásánál figyelembe kell venni, hogy például Pest vármegyében -13 Celsius fok várható, de a leghidegebb területeken sem lesz alacsonyabb a hőmérséklet -15 foknál.

Erre figyelni kell, mert nem javasolt ennél nagyobb hidegre tervezett klímát venni, ugyanis nem fognak hatékonyan üzemelni az enyhe, átmeneti időszakokban, ami növeli az energiafogyasztást. Ezek a periódusok egy évben akár 3500-4000 órás üzemidőt is jelenthetnek, szemben az úgynevezett méretezési hőmérséklet várható 0-20 órájával. Ha mégis előfordulna pár napig tartó extrém hideg, az nem teszi tönkre a klímát, csak a fűtés hatékonyságát csökkenti átmenetileg.

Harmadik: minden lakásba jó megoldás

A korszerűtlen, de jelenleg is elektromos fűtést használó épületeknél megéri klímára váltani. Ennek magyarázata, hogy a készülék energiahatékonysága a többi villamos fűtéshez – elektromos kazán, hősugárzó, olajradiátor, infrapanel stb. – képest mintegy négyszer hatékonyabb. Minden más esetben alaposan végig kell gondolni a beruházás megtérülését.