1 órája
A klímával való otthoni fűtés így lesz hatékony, kényelmes és energiatakarékos
Hazánkban is egyre többen fontolgatják a váltást az otthoni fűtésben. Sokan gondolják úgy, hogy gáz helyett inkább klímával oldják meg a fűtést a hidegebb időszakban. Hogy az ingatlantulajdonosok megfelelő döntést hozhassanak az LG szakértői összegyűjtötték a klímával fűtés téma kapcsán felmerülő leggyakoribb tévhiteket és magyarázatokat.
Egyre nagyobb divat Magyarországon otthon a klímával fűtés, de többen visszariadnak a váltástól az elterjedt és beágyazódott tévhitek miatt. Ezeket szeretnénk eloszlatni, helyükre tenni az LG-szakemberek segítségével.
Az első: mindegy, milyen klímával fűtünk
Bár lényegében minden ma kapható klíma alkalmas fűtésre illetve a kedvezményes úgynevezett H-áramtarifa igénybevételére, mégis van néhány fontos tényező, amit figyelembe kell venni a készülék kiválasztásakor. Az R410-es hűtőközegű gépek több ok miatt sem ajánlhatók: az egyik legfontosabb, hogy az Európai Unióban fokozatosan betiltják a magas globális felmelegedési potenciálú értékkel rendelkező klímagázok használatát.
Arra is érdemes figyelni, hogy minél magasabb szezonális fűtési energiahatékonyságot mutató, úgynevezett SCOP értékkel rendelkezzen a minél alacsonyabb külső és belső zajkibocsátás mellett. Mindezek mellé nagyon lényeges szempont a garanciaidő hossza és a szervizháttér.
A távoli vezérelhetőségre gondolva válasszunk wifis berendezést, és feltétlenül nézzünk utána annak, hogy a kényelmes kezeléshez szükséges mobiltelefonos applikáció milyen felhasználói értékeléssel rendelkezik. Az LG ThinQ app például 5-ből 4,6-on áll a Play áruházban.
Második: minél nagyobb, annál jobb
Magyarországon a fűtéstervezésnél a téli hőmérséklet kalkulálásánál figyelembe kell venni, hogy például Pest vármegyében -13 Celsius fok várható, de a leghidegebb területeken sem lesz alacsonyabb a hőmérséklet -15 foknál.
Erre figyelni kell, mert nem javasolt ennél nagyobb hidegre tervezett klímát venni, ugyanis nem fognak hatékonyan üzemelni az enyhe, átmeneti időszakokban, ami növeli az energiafogyasztást. Ezek a periódusok egy évben akár 3500-4000 órás üzemidőt is jelenthetnek, szemben az úgynevezett méretezési hőmérséklet várható 0-20 órájával. Ha mégis előfordulna pár napig tartó extrém hideg, az nem teszi tönkre a klímát, csak a fűtés hatékonyságát csökkenti átmenetileg.
Harmadik: minden lakásba jó megoldás
A korszerűtlen, de jelenleg is elektromos fűtést használó épületeknél megéri klímára váltani. Ennek magyarázata, hogy a készülék energiahatékonysága a többi villamos fűtéshez – elektromos kazán, hősugárzó, olajradiátor, infrapanel stb. – képest mintegy négyszer hatékonyabb. Minden más esetben alaposan végig kell gondolni a beruházás megtérülését.
Figyelembe kell venni a villamos hálózat bővítésének költségeit, a gáz- és áramfogyasztási szokásokat és tarifákat, a készülékek árát, illetve a telepítési és adminisztrációs költségeket. Egy ház, lakás energetikai felújítása során először a hőszigetelést kell rendbe tenni, és csak utána jöhet a fűtőrendszer cseréje. Lényeges az ingatlan belső elrendezése is, a jól hőszigetelt, alacsony belmagasságú, egyszerű alaprajzú, nagy légterű – jó példa erre az amerikai konyhás otthon – lakásokhoz képest egy hosszú, bonyolult alaprajzú, szűk átjárókkal tarkított épületbe több klíma kell ahhoz, hogy minden helyiségben megfelelő, komfortos hőmérséklet legyen.
Negyedik: másként kell használni
A klíma gyorsan felfűti a szobát, így bekapcsolás után hamar, a vizes rendszerekhez – padlófűtés, radiátor – képest sokkal gyorsabban növeli a hőmérsékletet. Enyhébb időben ugyanakkor temperáló, alacsonyabb hőfokú fűtésre használni nem feltétlen kifizetődő, mert ilyenkor előfordulhat, hogy nem inverteres üzemmódban működik, hanem ki-bekapcsolással, ami energiapazarló.
A hagyományos fűtési módokkal ellentétben ezért nem ajánlott alacsony hőfokra állítva üzemeltetni, ha nem vagyunk otthon. Ehelyett inkább hazaérkezéskor – vagy előtte, telefonos alkalmazással – indítsuk el a fűtést a kívánt magasabb hőfokkal. Emellett a beltéri egység szűrőjének gyorsabb elkoszolódása és a ventilátor csapágyának élettartama miatt is érdemes csak akkor járatni ezeket a készülékeket, ha valóban fűteni kell velük.
És a plusz egy: a klímával fűtés szárítja a levegőt
Rendkívül elterjedt tévhit, hogy a klíma szárítja a levegőt. Ez kizárólag a hűtési és a szárítási üzemmódra igaz, fűtéskor csak a relatív páratartalmat csökkenti, az abszolút nedvességtartalmat nem. Mivel a klíma nem fúj be friss levegőt a környezetből, szükség van a rendszeres szellőztetésre, de ennek is megvannak a szabályai. Csak rövid ideig és intenzív kereszthuzattal szellőztessünk, mégpedig a fűtési üzem előtt, azaz nem közben és nem közvetlenül utána. Szintén fontos, hogy soha, még enyhe időben se, hagyjunk nyitva buktatott ablakot, ha üzemel a klímánk.
Zárásként pontokba szedve a tévhitek:
- mindegy, milyen klímával fűtünk
- minél nagyobb, annál jobb
- minden lakásba jó megoldás
- másként kell használni
- szárítja a levegőt.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Nemcsak pályaorientáció, de Bánki Beni és Dr. BRS is vár mindenkit Szentesen
Éjszaka ugrálnak be a tanyákra a migránsok Ásotthalom környékén, a hatóságok nem tétlenkednek