A Sztárbox elbulvárosítja-e az ökölvívást? Podcast-ünkben Kokó válaszolt erre

Szegeden járt múlt héten Kovács Kokó István, mert emléktáblát avatott a nemrég elhunyt Joe Bugner egykori szőregi házánál, illetve együttműködési megállapodást írt alá a Szegedi Tudományegyetemmel. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok ökölvívó két programja között szerkesztőségünknek is adott interjút.

Kovács Kokó István szegedi látogatása alatt ránk is időt szakított. Fotó: Török János

Kovács Kokó István nem szereti a rivaldafényt

Podcast-ünkben elárulta, nem találkozott soha hazánk egyik leghíresebb sportolójával, de nevét nagyon sokszor emlegették nemzetközi szinten is. Nagyon szerette a Bud Spencer-Terence Hill filmek rosszfiúját.

Beszélgetésünkben szó esett arról is, miért kerülnek a bokszolók általában magánemberként is reflektorfénybe, ennek kapcsán pedig arról is, hogy alapvetően visszahúzódó természetével ő hogy viseli az évtizedek óta tartó nyilvánosságot. Természetesen téma volt a Sztárbox műsor, mely immár negyedik évadával szórakoztatja a nézőket: Kokó elárulta, szerinte elbulvárosítja-e ez a műsor a sportágat. És természetesen faggattuk arról is, hogy a Magyar Ökölvívó Szövetség elnökeként milyen céljai vannak a sportág újbóli felvirágoztatására.

