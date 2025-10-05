1 órája
A Sztárbox elbulvárosítja-e az ökölvívást? Podcast-ünkben Kokó válaszolt erre
A Délmagyarország podcast vendége ezúttal egy híres boxoló volt. Kovács Kokó Istvánnal Joe Bugnerről, a magyar boxról és magánéletéről is beszélgettünk.
Szegeden járt múlt héten Kovács Kokó István, mert emléktáblát avatott a nemrég elhunyt Joe Bugner egykori szőregi házánál, illetve együttműködési megállapodást írt alá a Szegedi Tudományegyetemmel. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok ökölvívó két programja között szerkesztőségünknek is adott interjút.
Kovács Kokó István nem szereti a rivaldafényt
Podcast-ünkben elárulta, nem találkozott soha hazánk egyik leghíresebb sportolójával, de nevét nagyon sokszor emlegették nemzetközi szinten is. Nagyon szerette a Bud Spencer-Terence Hill filmek rosszfiúját.
Beszélgetésünkben szó esett arról is, miért kerülnek a bokszolók általában magánemberként is reflektorfénybe, ennek kapcsán pedig arról is, hogy alapvetően visszahúzódó természetével ő hogy viseli az évtizedek óta tartó nyilvánosságot. Természetesen téma volt a Sztárbox műsor, mely immár negyedik évadával szórakoztatja a nézőket: Kokó elárulta, szerinte elbulvárosítja-e ez a műsor a sportágat. És természetesen faggattuk arról is, hogy a Magyar Ökölvívó Szövetség elnökeként milyen céljai vannak a sportág újbóli felvirágoztatására.
delmagyar.hu podcast
