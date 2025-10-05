október 5., vasárnap

Aurél névnap

14°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
delmagyar.hu podcast

1 órája

A Sztárbox elbulvárosítja-e az ökölvívást? Podcast-ünkben Kokó válaszolt erre

Címkék#Délmagyar Podcast#Kovács Kokó István#box#podcast

A Délmagyarország podcast vendége ezúttal egy híres boxoló volt. Kovács Kokó Istvánnal Joe Bugnerről, a magyar boxról és magánéletéről is beszélgettünk.

Delmagyar.hu

Szegeden járt múlt héten Kovács Kokó István, mert emléktáblát avatott a nemrég elhunyt Joe Bugner egykori szőregi házánál, illetve együttműködési megállapodást írt alá a Szegedi Tudományegyetemmel. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok ökölvívó két programja között szerkesztőségünknek is adott interjút. 

Kovács Kokó István podcastünkben mesél a boxról.
Kovács Kokó István szegedi látogatása alatt ránk is időt szakított. Fotó: Török János

Kovács Kokó István nem szereti a rivaldafényt

Podcast-ünkben elárulta, nem találkozott soha hazánk egyik leghíresebb sportolójával, de nevét nagyon sokszor emlegették nemzetközi szinten is. Nagyon szerette a Bud Spencer-Terence Hill filmek rosszfiúját. 

Beszélgetésünkben szó esett arról is, miért kerülnek a bokszolók általában magánemberként is reflektorfénybe, ennek kapcsán pedig arról is, hogy alapvetően visszahúzódó természetével ő hogy viseli az évtizedek óta tartó nyilvánosságot. Természetesen téma volt a Sztárbox műsor, mely immár negyedik évadával szórakoztatja a nézőket: Kokó elárulta, szerinte elbulvárosítja-e ez a műsor a sportágat. És természetesen faggattuk arról is, hogy a Magyar Ökölvívó Szövetség elnökeként milyen céljai vannak a sportág újbóli felvirágoztatására.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

delmagyar.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu