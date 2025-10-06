„A boxolók szeretik megmutatni magukat, de én nem vágytam erre” – Kokó mesélt a boxról

Nemrégiben a magyar ökölvívás legnagyobb alakjai gyűltek össze Szőregen. A gyermekkorát a Szegedhez tartozó településen leélt, nemrégiben elhunyt legenda, Joe Bugner emléktáblájának avatásán részt vett Erdei Madár Zsolt mellett Kovács Kokó István is. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok ökölvívó a nap során egy együttműködési megállapodást is aláírt a Szegedi Tudományegyetemmel. Két programja között interjút adott lapunknak.

Kovács Kokó István szerint a Sztárbox hozzájárult, hogy ismét tele vannak az edzőtermek fiatalokkal. Fotó: Török János

Joe Bugnert Kovács Kokó István szerint világszerte emlegették

– Bugner Jóska ugyan Magyarországon született, és magyarnak vallotta magát, de az ökölvívó karrierjét már külföldön élte meg, hiszen 1956-ban édesanyjával emigráltak. Fontosak voltak azonban számára azok a gyökerek, amelyek Szőreghez kötötték, és azt ő soha nem tagadta meg. A Magyar Ökölvívók Szövetsége elnökeként úgy éreztem, kötelességem részt venni az emléktábla-avatáson, melyet a szülőháza homlokzatán helyeztek el – beszélt látogatásának apropójáról. Hozzátette, ő sajnos nem találkozott vele személyesen, de sportkörökben sokat hallott róla.

– Az ausztrálok persze természetesen ausztrálnak is érezték, de tudták róla pontosan, hogy honnan származik. Két híres magyar ökölvívót emlegettek: Joe Bugnert és a Melbourne-ben olimpiát nyert Papp Lászlót – mesélte Kokó, akinek a szőregi bunyósról a Bud Spencer-Terence Hill filmek a személyes emlékei. – A Bombajó Boxolóban és Az akit Bulldózernek hívtak-ban is szerepelt például, ráadásul mindig a rossz fiúk között, így rendszeresen vesztesként távozott az összecsapásokból. A "bunkó vagy bugsy" mondat pedig azt hiszem, beivódott mindenkinek az emlékezetébe, ahogy a göndör, szőke hajú, izmos, erős fiatalember arcképe is – fogalmazott Kovács Kokó István.

A nyilvánosságot lehet jól is használni

Kokó kiemelte, a bokszolók általában olyan sportolók, akik szeretik magukat megmutatni. – Papp Laci bácsi, Növényi Norbi és én magam is szerepeltünk több filmben is – emlékeztetett. Hozzátette: ő introvertált személyiségként nem vágyott erre a szerepkörre.

– A 80-as években, amikor elkezdtem ezt a sportot, semmiféle egyéb célom nem volt, mint hogy valamiben jó legyek. Aztán ahogy egyre több alapítvány, cég, szövetség, klub iránt kezdtem felelősséggel tartozni alelnökként vagy elnökként, feladatom lett ezeket képviselni is. A bulvárt azonban mindig távol tartottam magamtól és a televíziós szerepléseket is abban az esetben tartom csak fontosnak, amikor valamilyen ügyet szolgálok – hangsúlyozta.