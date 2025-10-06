1 órája
„A boxolók szeretik megmutatni magukat, de én nem vágytam erre” – Kokó mesélt a boxról
Szegedi programjai között interjút adott lapunknak legendás boxolónk. Kovács Kokó Istvánnal beszélgettünk a Sztárboxról, régi legendákról és arról is, hogyan lehet ismét olyan sikeres ez a sportág, mint amilyen egykor volt.
Nemrégiben a magyar ökölvívás legnagyobb alakjai gyűltek össze Szőregen. A gyermekkorát a Szegedhez tartozó településen leélt, nemrégiben elhunyt legenda, Joe Bugner emléktáblájának avatásán részt vett Erdei Madár Zsolt mellett Kovács Kokó István is. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok ökölvívó a nap során egy együttműködési megállapodást is aláírt a Szegedi Tudományegyetemmel. Két programja között interjút adott lapunknak.
Joe Bugnert Kovács Kokó István szerint világszerte emlegették
– Bugner Jóska ugyan Magyarországon született, és magyarnak vallotta magát, de az ökölvívó karrierjét már külföldön élte meg, hiszen 1956-ban édesanyjával emigráltak. Fontosak voltak azonban számára azok a gyökerek, amelyek Szőreghez kötötték, és azt ő soha nem tagadta meg. A Magyar Ökölvívók Szövetsége elnökeként úgy éreztem, kötelességem részt venni az emléktábla-avatáson, melyet a szülőháza homlokzatán helyeztek el – beszélt látogatásának apropójáról. Hozzátette, ő sajnos nem találkozott vele személyesen, de sportkörökben sokat hallott róla.
– Az ausztrálok persze természetesen ausztrálnak is érezték, de tudták róla pontosan, hogy honnan származik. Két híres magyar ökölvívót emlegettek: Joe Bugnert és a Melbourne-ben olimpiát nyert Papp Lászlót – mesélte Kokó, akinek a szőregi bunyósról a Bud Spencer-Terence Hill filmek a személyes emlékei. – A Bombajó Boxolóban és Az akit Bulldózernek hívtak-ban is szerepelt például, ráadásul mindig a rossz fiúk között, így rendszeresen vesztesként távozott az összecsapásokból. A "bunkó vagy bugsy" mondat pedig azt hiszem, beivódott mindenkinek az emlékezetébe, ahogy a göndör, szőke hajú, izmos, erős fiatalember arcképe is – fogalmazott Kovács Kokó István.
A nyilvánosságot lehet jól is használni
Kokó kiemelte, a bokszolók általában olyan sportolók, akik szeretik magukat megmutatni. – Papp Laci bácsi, Növényi Norbi és én magam is szerepeltünk több filmben is – emlékeztetett. Hozzátette: ő introvertált személyiségként nem vágyott erre a szerepkörre.
– A 80-as években, amikor elkezdtem ezt a sportot, semmiféle egyéb célom nem volt, mint hogy valamiben jó legyek. Aztán ahogy egyre több alapítvány, cég, szövetség, klub iránt kezdtem felelősséggel tartozni alelnökként vagy elnökként, feladatom lett ezeket képviselni is. A bulvárt azonban mindig távol tartottam magamtól és a televíziós szerepléseket is abban az esetben tartom csak fontosnak, amikor valamilyen ügyet szolgálok – hangsúlyozta.
Arra a kérdésre, véleménye szerint a Sztárbox című műsor nem bulvárosítja-e el ezt a sportágat, Kokó határozott nemmel felelt.
– Én gyerekkoromban miután hazamentem a suliból, ledobtam a táskát, és aztán lementem néhány órát sportolni a térre. Fociztunk, kézilabdáztunk, kosaraztunk, jégkorongoztunk, télen korcsolyáztunk, aztán a legvégén bunyó lett belőle. A mai gyerekek nem így nőnek fel. Ha nem találkoznak a sporttal, biztos nem lesz belőlük ökölvívó. Viszont a műsornak köszönhetően most a tizenéves gyerekek láthatják az énekest, a színészt, a zenészt, a műsorvezetőt, a celebet, a youtubert, az influenszert, hogy bokszedzésekről szól az élete és hogy van ilyen, hogy ökölvívás. Onnantól kezdve meg már csak egy lépés, hogy azt mondja, ezt én ki akarom próbálni. És ez meg is történik, hiszen az edzőktől azt hallom, hogy tele vannak a boxertermek – mesélte.
A magyar box ismét felívelő pályán van
Ami a mai magyar ökölvívást illeti, az a szövetségi elnök szerint elindult felfelé, ám az igazi áttöréshez még időre van szükség.
– Nekünk a szakmát kell felhozni arra a szintre, hogy ezekből újabb Erdei Zsoltok, Joe Bugnerek, Papp Lászlók legyenek. Az én feladatom az, hogy ehhez az összes feltételt biztosítsam – például azzal, hogy Szegeden is elkezdjük kinevelni az új generációs edzőket – fogalmazott Kovács Kokó István.
A podcast beszélgetést teljes egészében itt tudják meghallgatni.
