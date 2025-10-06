október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

13°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

8 órája

Közös paprikaünnep

Címkék#fűszerpaprika#Magyar Fűszerpaprika Múzeum#Röszke#ünnep

Akadnak olyan dolgok, melyekre büszkék lehetünk, ilyen a szegedi paprika. Röszkén, immár ötödször közös paprikaünnep volt a tiszteletére.

Imre Péter

A Röszkei Rózsapaprika Napot a hétvégén immár ötödször rendezték meg, a helyszínt, a Paprika Múzeumot 2008-ban nyitották meg a látogatók előtt. Sokszor emlegetjük, hogy a szegedi fűszerpaprika, az abból készült őrlemény világhírű, a Föld bármelyik pontján megsüvegelik. Így van, hungarikum is lett – főként a röszkei PaprikaMolnár Kft. tulajdonosának és ügyvezetőjének, Molnár Anitának hála –, bár voltak viharos időszakai, hamisítások és botrányok rontották, tépázták hírnevét. De szombaton közös paprikaünnep volt. 

közös paprikaünnep
A közös paprikaünnep összeköti, összefűzi az embereket. Fotó: Török János

A múzeum

Nem tudom, mennyire ismerik és hányan jártak a már citált Paprika Múzeumban, jómagam szombaton, a tudósítás „ürügyén” voltam ott először. Régi gépek, dokumentumok, a paprikalázadásról szóló újságcikkek másolatai és paprikafüzérek között sétálhat a látogató, miközben a levegőt édes-csípős finom illat tölti meg. Összefut a nyál a szánkban, és rögtön ennénk valami jó csípős, paprikás főtt ételt, vagy kennénk magunknak egy „zsíros deszkát”, megszórnánk piros paprikával és pár méretes harapással eltüntetnénk. Nemcsak mi magyarok, de szinte a világ minden nemzete büszke a paprikájára, például a franciák és a mexikóiak is. Előbbiekhez a Piment d’Espelette köthető, ami a franciaországi baszk vidék híres és különleges minőségű paprikája, utóbbi pedig a chilipaprika egyik őshazája. Viszont mi koncentráljunk csak a magyarra, pontosabban a szegedi, vagy ahogy Bálint Sándorra utalva Molnár Anita könyvének címében szerepel, a szögedi paprikára.

Közös paprikaünnep

Ennek az ünnepe volt a szombati Röszkei Rózsapaprika Nap, ami valóban kellemes kikapcsolódást nyújtott. Fotósunk, Török János mesélte, hogy két esztendeje, amikor a harmadikat rendezték, Tímár Krisztával beálltak – pontosabban beültek – a többiek közé paprikát fűzni, paprikafüzért készíteni. Jól érezték magukat. Részei lettek a közösségnek és együtt ünnepelték a szögedi paprikát. Azt a növényt, ami összeköti, összefűzi nemcsak a szegedieket, de minden magyart. Ettől is hungarikum.
 

 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Jegyzet

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu