A Röszkei Rózsapaprika Napot a hétvégén immár ötödször rendezték meg, a helyszínt, a Paprika Múzeumot 2008-ban nyitották meg a látogatók előtt. Sokszor emlegetjük, hogy a szegedi fűszerpaprika, az abból készült őrlemény világhírű, a Föld bármelyik pontján megsüvegelik. Így van, hungarikum is lett – főként a röszkei PaprikaMolnár Kft. tulajdonosának és ügyvezetőjének, Molnár Anitának hála –, bár voltak viharos időszakai, hamisítások és botrányok rontották, tépázták hírnevét. De szombaton közös paprikaünnep volt.

A közös paprikaünnep összeköti, összefűzi az embereket. Fotó: Török János

A múzeum

Nem tudom, mennyire ismerik és hányan jártak a már citált Paprika Múzeumban, jómagam szombaton, a tudósítás „ürügyén” voltam ott először. Régi gépek, dokumentumok, a paprikalázadásról szóló újságcikkek másolatai és paprikafüzérek között sétálhat a látogató, miközben a levegőt édes-csípős finom illat tölti meg. Összefut a nyál a szánkban, és rögtön ennénk valami jó csípős, paprikás főtt ételt, vagy kennénk magunknak egy „zsíros deszkát”, megszórnánk piros paprikával és pár méretes harapással eltüntetnénk. Nemcsak mi magyarok, de szinte a világ minden nemzete büszke a paprikájára, például a franciák és a mexikóiak is. Előbbiekhez a Piment d’Espelette köthető, ami a franciaországi baszk vidék híres és különleges minőségű paprikája, utóbbi pedig a chilipaprika egyik őshazája. Viszont mi koncentráljunk csak a magyarra, pontosabban a szegedi, vagy ahogy Bálint Sándorra utalva Molnár Anita könyvének címében szerepel, a szögedi paprikára.

Közös paprikaünnep

Ennek az ünnepe volt a szombati Röszkei Rózsapaprika Nap, ami valóban kellemes kikapcsolódást nyújtott. Fotósunk, Török János mesélte, hogy két esztendeje, amikor a harmadikat rendezték, Tímár Krisztával beálltak – pontosabban beültek – a többiek közé paprikát fűzni, paprikafüzért készíteni. Jól érezték magukat. Részei lettek a közösségnek és együtt ünnepelték a szögedi paprikát. Azt a növényt, ami összeköti, összefűzi nemcsak a szegedieket, de minden magyart. Ettől is hungarikum.

