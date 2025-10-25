2 órája
Emberélet száradhat a lelkeden, ha ezt a szituációt elrontod
Készen állsz egy KRESZ-tesztre? Az ilyen helyzetekben derül ki igazán, mennyire ismerjük a szabályokat, és mennyire tudunk gyorsan, helyesen dönteni a forgalomban. A szituáció elsőre egyszerűnek tűnhet, de sokan elbizonytalanodnak, ha meg kell határozni, kié az elsőbbség.
Ez a KRESZ-teszt nem csupán a rutinról szól, hanem arról is, hogy mennyire tudsz figyelni a részletekre.
Az illusztrált szituációban egy rendőrautó érkezik, amely megkülönböztető jelzéssel közelíti meg a kereszteződést. Ott találkozik egy személyautóval és egy motorossal.
Nézd meg alaposan a képet, gondold végig a helyzetet, és próbáld meg kitalálni, hogy milyen sorrendben haladhatnak át a kereszteződésen a járművek.
Ha sikerül, te valóban a tudatos, szabályismerő és magabiztos sofőrök közé tartozol. Ellenőrizd, hogy jól tippeltél-e, ehhez látogass el a BEOL oldalára.
