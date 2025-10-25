Emberélet száradhat a lelkeden, ha ezt a szituációt elrontod

Ez a KRESZ-teszt nem csupán a rutinról szól, hanem arról is, hogy mennyire tudsz figyelni a részletekre.

KRESZ-teszt: te tudod a helyes áthaladási sorrendet ebben a szituációban? Fotó: erdekesmagazin.hu

Az illusztrált szituációban egy rendőrautó érkezik, amely megkülönböztető jelzéssel közelíti meg a kereszteződést. Ott találkozik egy személyautóval és egy motorossal.

Nézd meg alaposan a képet, gondold végig a helyzetet, és próbáld meg kitalálni, hogy milyen sorrendben haladhatnak át a kereszteződésen a járművek.

Ha sikerül, te valóban a tudatos, szabályismerő és magabiztos sofőrök közé tartozol. Ellenőrizd, hogy jól tippeltél-e, ehhez látogass el a BEOL oldalára.

Nézd meg további KRESZ-tesztjeinket is

Amennyiben tetszett, hogy próbára teheted a tudásod, akkor fejtsd meg a korábban közzétett feladványainkat is.