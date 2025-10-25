október 25., szombat

Emberélet száradhat a lelkeden, ha ezt a szituációt elrontod

Készen állsz egy KRESZ-tesztre? Az ilyen helyzetekben derül ki igazán, mennyire ismerjük a szabályokat, és mennyire tudunk gyorsan, helyesen dönteni a forgalomban. A szituáció elsőre egyszerűnek tűnhet, de sokan elbizonytalanodnak, ha meg kell határozni, kié az elsőbbség.

Delmagyar.hu

Ez a KRESZ-teszt nem csupán a rutinról szól, hanem arról is, hogy mennyire tudsz figyelni a részletekre. 

közlekedés szituáció, KRESZ-teszt
KRESZ-teszt: te tudod a helyes áthaladási sorrendet ebben a szituációban? Fotó: erdekesmagazin.hu

Az illusztrált szituációban egy rendőrautó érkezik, amely megkülönböztető jelzéssel közelíti meg a kereszteződést. Ott találkozik egy személyautóval és egy motorossal. 

Nézd meg alaposan a képet, gondold végig a helyzetet, és próbáld meg kitalálni, hogy milyen sorrendben haladhatnak át a kereszteződésen a járművek.

Ha sikerül, te valóban a tudatos, szabályismerő és magabiztos sofőrök közé tartozol. Ellenőrizd, hogy jól tippeltél-e, ehhez látogass el a BEOL oldalára.

Nézd meg további KRESZ-tesztjeinket is

Amennyiben tetszett, hogy próbára teheted a tudásod, akkor fejtsd meg a korábban közzétett feladványainkat is.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

