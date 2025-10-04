1 órája
Sokan pánikba esnek ettől a szituációtól az utakon, te tudod, hogyan kell kezelni?
A KRESZ minden helyzetben egyértelmű szabályokat ad a biztonságos közlekedéshez. Vannak azonban olyan forgalmi szituációk, amelyekkel ritkábban találkozunk, ezért sok vezető nem gondol rájuk előre, pedig ilyenkor is létfontosságú tudni, kié az elsőbbség. Legújabb KRESZ-tesztünk egy ilyen különleges helyzetet állít a középpontba.
A közlekedés során nemcsak a táblákra és a lámpákra kell figyelnünk, hanem azokra a helyzetekre is, amikor megkülönböztető jelzést használó járművek jelennek meg a forgalomban. Egy mentő, rendőrautó vagy tűzoltó elsőbbsége életet menthet, ezért ilyenkor különösen fontos, hogy gyorsan és helyesen reagáljunk. Legújabb KRESZ-tesztünkben egy ilyen szituációt hoztunk, ahol a figyelem és a szabályismeret egyszerre játszik kulcsszerepet.
Nézd meg jól a fenti képet és válaszold meg a következő kérdést! Milyen sorrendben haladhatnak át a kereszteződésen a járművek?
