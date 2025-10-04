Sokan pánikba esnek ettől a szituációtól az utakon, te tudod, hogyan kell kezelni?

A közlekedés során nemcsak a táblákra és a lámpákra kell figyelnünk, hanem azokra a helyzetekre is, amikor megkülönböztető jelzést használó járművek jelennek meg a forgalomban. Egy mentő, rendőrautó vagy tűzoltó elsőbbsége életet menthet, ezért ilyenkor különösen fontos, hogy gyorsan és helyesen reagáljunk. Legújabb KRESZ-tesztünkben egy ilyen szituációt hoztunk, ahol a figyelem és a szabályismeret egyszerre játszik kulcsszerepet.

Tedd próbára a tudásod ezzel a KRESZ-teszttel! Fotó: Szuperjogsi.hu

Nézd meg jól a fenti képet és válaszold meg a következő kérdést! Milyen sorrendben haladhatnak át a kereszteződésen a járművek?

Amennyiben úgy gondolod, hogy tudod a helyes megfejtést, akkor a BAON oldalán leellenőrizheted, hogy helyesen tippeltél-e.

