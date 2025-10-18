október 18., szombat

Lukács névnap

12°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
KRESZ-teszt

49 perce

Te is lefagysz ebben a szituban? Ha igen, akkor nincs helyed az úton

Címkék#kresz teszt#villamos#közlekedés

A KRESZ-tesztek kitöltése szórakoztató és hasznos módja annak, hogy felmérd, mennyire ismered a közlekedési szabályokat. Egy-egy ilyen feladat nemcsak gondolkodásra késztet, hanem segít abban is, hogy magabiztosabban és biztonságosabban közlekedj a mindennapokban.

Delmagyar.hu

Szereted próbára tenni a közlekedési tudásodat? Akkor ez a feladvány neked szól! A KRESZ-tesztek nemcsak a vizsgára készülőknek hasznosak, hanem mindenkinek, aki szeretné felfrissíteni a tudását és magabiztosabban közlekedni. Nincs tábla, nincs lámpa, csak a szabályismeretedre hagyatkozhatsz. Vajon tudod, a megfejtést az alábbi feladványra?

KRESZ-teszt feladvány három járművel egy egyenrangú útkereszteződésben, ahol a villamos, az autóbusz és a személyautó áthaladási sorrendjét kell meghatározni.
KRESZ-teszt: három jármű érkezik egy egyenrangú kereszteződéshez. Vajon ki haladhat el elsőként? Fotó: erdekesmagazin.hu

Nézd meg alaposan a fenti képet, gondold végig a szabályokat, és döntsd el, melyik jármű haladhat el elsőként az útkereszteződésben!

Mutatjuk a KRESZ-teszt megfejtését

Ebben a közlekedési szituációban három jármű érkezik egy egyenrangú útkereszteződéshez: egy személyautó, egy villamos és egy autóbusz. Nincs sem elsőbbségadásra, sem főútvonalra utaló tábla, ezért a résztvevőknek a jobbról érkező elsőbbsége és a villamosra vonatkozó külön szabályok alapján kell eldönteniük az áthaladás sorrendjét.

Eszerint mindig a jobbról érkező járműnek van elsőbbsége, de van egy külön szabály, ami a villamosokra vonatkozik:

Egyenrangú útkereszteződésben a villamosnak elsőbbsége van, függetlenül attól, hogy honnan érkezik, abban az esetben, ha más tábla vagy jelzés mást nem mutat.

Ez alapján a helyes megfejtés:

  1. B
  2. C
  3. A

Teszteld tudásod további feladványainkkal

Ha ez a feladvány felkeltette az érdeklődésed, ne állj meg itt! Próbáld ki további KRESZ-tesztjeinket is, és mérd fel, mennyire vagy felkészült különböző forgalmi helyzetekben. Minden új kérdés egy kicsit más gondolkodást igényel, így játékosan fejlesztheted a tudásodat és gyors helyzetfelismerő képességedet.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu