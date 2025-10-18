1 órája
Te is lefagysz ebben a szituban? Ha igen, akkor nincs helyed az úton
A KRESZ-tesztek kitöltése szórakoztató és hasznos módja annak, hogy felmérd, mennyire ismered a közlekedési szabályokat. Egy-egy ilyen feladat nemcsak gondolkodásra késztet, hanem segít abban is, hogy magabiztosabban és biztonságosabban közlekedj a mindennapokban.
Szereted próbára tenni a közlekedési tudásodat? Akkor ez a feladvány neked szól! A KRESZ-tesztek nemcsak a vizsgára készülőknek hasznosak, hanem mindenkinek, aki szeretné felfrissíteni a tudását és magabiztosabban közlekedni. Nincs tábla, nincs lámpa, csak a szabályismeretedre hagyatkozhatsz. Vajon tudod, a megfejtést az alábbi feladványra?
Nézd meg alaposan a fenti képet, gondold végig a szabályokat, és döntsd el, melyik jármű haladhat el elsőként az útkereszteződésben!
Mutatjuk a KRESZ-teszt megfejtését
Ebben a közlekedési szituációban három jármű érkezik egy egyenrangú útkereszteződéshez: egy személyautó, egy villamos és egy autóbusz. Nincs sem elsőbbségadásra, sem főútvonalra utaló tábla, ezért a résztvevőknek a jobbról érkező elsőbbsége és a villamosra vonatkozó külön szabályok alapján kell eldönteniük az áthaladás sorrendjét.
Eszerint mindig a jobbról érkező járműnek van elsőbbsége, de van egy külön szabály, ami a villamosokra vonatkozik:
Egyenrangú útkereszteződésben a villamosnak elsőbbsége van, függetlenül attól, hogy honnan érkezik, abban az esetben, ha más tábla vagy jelzés mást nem mutat.
Ez alapján a helyes megfejtés:
- B
- C
- A
Teszteld tudásod további feladványainkkal
Ha ez a feladvány felkeltette az érdeklődésed, ne állj meg itt! Próbáld ki további KRESZ-tesztjeinket is, és mérd fel, mennyire vagy felkészült különböző forgalmi helyzetekben. Minden új kérdés egy kicsit más gondolkodást igényel, így játékosan fejlesztheted a tudásodat és gyors helyzetfelismerő képességedet.
