A bringások és gördeszkások új kedvence lett az algyői különleges pumpapálya – galériával, videóval

A kormány támogatásával, az Aktív Magyarország Programban épült meg Algyőn az a különleges pumpapálya, ami az ország első hibridje, mert speciális gördeszkás elemeket is tartalmaz. A 66,7 millió forintos büdzséből 40 millió volt a támogatás, a kivitelezést a Pichler Róbert tulajdonolta és vezette Görpark Kft. végezte.

A fiatalok fantasztikus trükköket mutattak be az avatóünnepségen. Fotó: Karnok Csaba

Már az avatás előtt birtokba vették

Már az átadó előtt birtokba vették a fiatalok a pumpapályát: biciklivel, gördeszkával, rollerrel tesztelték a 309 méteres, lejtőket emelkedőket és dombokat sorjázó aszfaltcsíkot. Februárban Sándorfalván, augusztusban Szatymazon avattak hasonló létesítményt, amiről azt kell tudni, hogy a súlypontok folyamatos áthelyezésével, nyomással, húzással, vagyis pumpálással lehet rajta haladni, a bicajt nem kell tekerni, de más kerekes sporteszközökkel is használható, és kellemes kikapcsolódást nyújt. A gördeszkásoknak a speciális elemek miatt edzésre, a trükkök gyakorlására is ideális.

A sport öröme és közösségformáló ereje

Molnár Áron, Algyő polgármestere avatóbeszédében elmondta: bevallom, amikor először felmerült a pumpapálya ötlete, nem is tudtam, miről van szó. De utánanéztem, és végül az egyik leglelkesebb támogatója lettem – fogalmazott.

Hozzátette: a képviselő-testület egyhangúlag támogatta a projektet, a helyszínt pedig gyorsan megtalálták, a többi szabadidős létesítmény mellé álmodták meg a pályát. – Önkormányzatunk szívesen költ a sportra, mert fontos, hogy fiataljaink egészségesen éljenek, minél többet mozogjanak. A sport fejleszti a csapatszellemet, a közösségérzést, az egymás segítését, a szolidaritást, sőt, a vereség elviselésének képességét is – mondta Molnár Áron, hozzátéve, örül, ha a fiatalok inkább a szabadban, friss levegőn töltik az idejüket, nem pedig a képernyő előtt.