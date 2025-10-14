október 14., kedd

Szomorú hír

Fontos döntést hozott egy szegedi étterem, búcsút kell vennünk vendégeik egy részétől

Sokáig boldogan fogadták a négylábú vendégeket, de most egy nehéz, viszont annál szükségesebb döntést kellett hozniuk. A Gringos Cantina már nem minősül kutyabarát étteremnek, a váltás mögött pedig érthető indok húzódik.

Kis Zoltán

Egyre több étterem és kávézó nyitja meg kapuit nem csupán az emberek, hanem négylábú barátaik előtt is. A kutyabarát étterem koncepciójának népszerűsége az elmúlt években jelentősen megnőtt, hiszen sok gazdi szívesen osztja meg ezeket a pillanatokat kedvencével. A Gringos Cantina a város egyik közkedvelt tex-mex étterme, amely egészen 1999 óta kínálja a mexikói gasztronómia ikonikus ételeit az érdeklődők számára.

kutyabarát étteremben ül egy kutya
A Gringos Cantina már nem minősül kutyabarát étteremnek. Illusztráció: Shutterstock

A Gringos Cantina már nem kutyabarát étterem

Az étterem csapata egyik közösségi médiafelületén tette közzé a hírt, miszerint hosszú idő után megszüntetik a kutyabarát jelzőt, s nincs már lehetőség arra, hogy háziállatunkkal térjünk be hozzájuk. Felhívták a figyelmet arra, hogy mindig is hatalmas szeretettel fogadták a kutyusokat, ám meg kellett hozniuk ezt a keserédes döntést. A következőképpen fogalmazták meg bejegyzésüket:

„Ahogyan sokan tudjátok, éttermünk mindig is nyitott szívvel fogadta a négylábú barátokat. Nagyon szeretjük az állatokat, és öröm volt látni, hogy mennyi vendég érkezett hozzánk kedvencével egy jó tacot vagy burritot enni.”

Az ok egészen egyszerű  

A higiéniai feltételek betartása, valamint a biztonságos éttermi környezet fenntartása miatt volt esedékes a döntés.

„Az utóbbi időben azonban több olyan eset történt, amely sajnos rávilágított arra, hogy nem minden helyzetben tudjuk biztosítani a vendégek, a gyermekek és a kisállatok biztonságát, valamint az étterem higiéniai feltételeit. A nyugodt és biztonságos éttermi környezet megőrzése érdekében mostantól éttermünk nem minősül kutyabarát helynek.”

A vélemények megoszlanak

A kommentszekcióban záporoztak a támogató és ellenző vélemények. Sokan sérelmezték a döntést, ám akadtak olyanok is, akik teljesen megértették az étterem csapatának érvelését. Több hozzászóló is felhívta a figyelmet arra, hogy bármikor járt az étteremben, minden alkalommal nagyon jól nevelt és szófogadó kutyákkal találkozott. 

