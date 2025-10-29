október 29., szerda

Szép eredmények

3 órája

Ez a kutyás rendőr és belga juhásza a világ legjobbjai közé küzdötték fel magukat

Sikerek a világbajnokságról.

Delmagyar.hu

Világbajnoki érmekkel tért haza Számfira Zoltán törzsőrmester, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Osztály Kutyás Alosztályának járőre és belga juhásza, Bran re Torsio. A kutyás rendőr és négylábú társa idén Görögországban a Belga Juhászkutyák Világszövetsége (FMBB) világbajnokságon csapatban bronzérmet, Spanyolországban pedig az FCI világversenyén két dobogós helyezést szerzett: csapatban 2. és 3. lett, egyéniben pedig a 20. helyet érte el.

Egy kutyás rendőr egyenruhában térdel a füves területen, két belga juhászkutya mellett. A rendőr mindkét kutya mellett a kezét tartja, az ebek nyugodtan fekszenek és figyelnek. A háttérben fák és mező
Számfira Zoltán kutyás rendőr és hű társai, a belga juhászkutyák, szolgálatban és a versenypályán is kiemelkedően teljesítenek. Fotó: Szabó Gabriella/Zsaru Magazin

Számfira Zoltán nyolc éve foglalkozik a Nemzetközi Munkakutya Vizsgarend (IGP) sportágával, amelyben négy éve társa a sportos vérvonalú belga juhász. A páros nyomkövetésben, engedelmességben és őrző-védő feladatokban versenyez, ahol nemcsak az erő és fegyelem, hanem a pontosság, a lelkesedés és a kutya viselkedése is számít. A kutyás rendőr szerint a sportkutyák képzéséhez csapatmunka és precizitás kell, míg a szolgálati állatok esetében nagyobb az önállóság szerepe.

A szolgálati és a sportkutyás munka között óriási a különbség 

meséli a törzsőrmester. 

A kutyás rendőr terepen is bizonyított társával

Zoltán 2011-ben szerelt fel, és négy éve szolgál kutyás járőrként. Bran re Torsio nemcsak a versenypályán, hanem a terepen is bizonyított: részt vettek eltűnt személyek és bűnözők felkutatásában, sőt, embercsempészek elfogásában is. Számfira Zoltán szerint a kiegyensúlyozott, jól szocializált kutya a siker kulcsa, hiszen nem elég, ha a pályán jól teljesít – az is fontos, hogy a mindennapokban is harmonikus kapcsolatban éljen az emberével.

