Nyolc egyszerűnek tűnő kérdés, amin a legtöbben elvéreznek!

Nyolc kérdés, ami pillanatok alatt lebuktatja, mennyire vagy képben a világgal. A legtöbben nem jutnak el hibátlanul a végéig. Te vajon köztük leszel, vagy a legjobbak közé kerülsz?

Azt hiszed, jól állsz műveltségből? Most kiderül! Összeállítottunk egy nyolckérdéses tesztet, ami próbára teszi a tudásod történelmi, tudományos és kulturális témákban. A legtöbben elbuknak legalább egy kérdésen. Te tudod az összes helyes választ? Fotó: DM

1. Melyik tó tartalmazza a legtöbb vizet a Földön? Tanganyika-tó Helyes válasz Rossz válasz Bajkál-tó Helyes válasz Rossz válasz Kaszpi-tenger Helyes válasz Rossz válasz 2. Ki mondta: „Cogito, ergo sum”? Immanuel Kant Helyes válasz Rossz válasz Friedrich Nietzsche Helyes válasz Rossz válasz René Descartes Helyes válasz Rossz válasz 3. Ki komponált süketen is világhírű műveket? Ludwig van Beethoven Helyes válasz Rossz válasz Johann Sebastian Bach Helyes válasz Rossz válasz Wolfgang Amadeus Mozart Helyes válasz Rossz válasz 4. Melyik országban található az „Örök Város”? Görögország Helyes válasz Rossz válasz Olaszország Helyes válasz Rossz válasz Franciaország Helyes válasz Rossz válasz 5. Mi az emberi test legnagyobb szerve? A bőr Helyes válasz Rossz válasz A máj Helyes válasz Rossz válasz A tüdő Helyes válasz Rossz válasz 6. Melyik regényt írta George Orwell? A két város története Helyes válasz Rossz válasz Az állatok háborúja Helyes válasz Rossz válasz 1984 Helyes válasz Rossz válasz 7. Melyik elem jele az „Au”? Argentum Helyes válasz Rossz válasz Arany Helyes válasz Rossz válasz Alumínium Helyes válasz Rossz válasz

