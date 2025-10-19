Kvíz
43 perce
Nyolc egyszerűnek tűnő kérdés, amin a legtöbben elvéreznek!
Nyolc kérdés, ami pillanatok alatt lebuktatja, mennyire vagy képben a világgal. A legtöbben nem jutnak el hibátlanul a végéig. Te vajon köztük leszel, vagy a legjobbak közé kerülsz?
Azt hiszed, jól állsz műveltségből? Most kiderül! Összeállítottunk egy nyolckérdéses tesztet, ami próbára teszi a tudásod történelmi, tudományos és kulturális témákban. A legtöbben elbuknak legalább egy kérdésen.
1.
Melyik tó tartalmazza a legtöbb vizet a Földön?
2.
Ki mondta: „Cogito, ergo sum”?
3.
Ki komponált süketen is világhírű műveket?
4.
Melyik országban található az „Örök Város”?
5.
Mi az emberi test legnagyobb szerve?
6.
Melyik regényt írta George Orwell?
7.
Melyik elem jele az „Au”?
