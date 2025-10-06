október 6., hétfő

KVÍZ

4 órája

Aradi vértanúk – emlékezet és bátorság kvíz

Címkék#vértanú#történet#kvíz

Tedd próbára tudásodat ezzel az Aradi vértanúk történetéről szóló kvíz segítségével! Október 6-án a hősökre emlékezünk, te mennyit tudsz a 13 mártírról?

Munkatársunktól

Ez a kvíz az 1849-es események emlékét idézi fel, amikor tizenhárom magyar honvédtiszt életét áldozta a hazáért Aradon. A kérdések segítenek feleleveníteni, kik voltak ők, milyen szerepet töltöttek be a szabadságharcban, és miért váltak a magyar történelem örök jelképeivé.

Egy kvíz az Aradi vértanukról.
Ezzel a kvízzel idézhetjük fel az aradi vértanúk történetét és tiszteleghetünk hősiességük előtt minden október 6-án. Fotó: Wikipédia

Próbáld ki tudásodat az aradi vértanúk kvízében!

A kvíz nemcsak tudáspróba, hanem tisztelgés is a hősök előtt. Október 6-án gyertyagyújtással, félárbocra engedett zászlóval és elmélyüléssel emlékezünk azokra, akik életüket adták a szabadságért.

1.
Melyik napon emlékezünk az aradi vértanúkra?
2.
Hány aradi vértanút végeztek ki 1849-ben?
3.
Milyen hadsereg tisztjei voltak az aradi vértanúk?
4.
Melyik városban hajtották végre a kivégzéseket?
5.
Ki volt az aradi vértanúk közül a legidősebb?
6.
Ki mondta a kivégzése előtt: „A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.”?
7.
Mit szokás tenni a megemlékezés napján, október 6-án?

Kedvet kaptál a játékhoz? Már elkészült kvízeinket itt találod.

