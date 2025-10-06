4 órája
Aradi vértanúk – emlékezet és bátorság kvíz
Tedd próbára tudásodat ezzel az Aradi vértanúk történetéről szóló kvíz segítségével! Október 6-án a hősökre emlékezünk, te mennyit tudsz a 13 mártírról?
Ez a kvíz az 1849-es események emlékét idézi fel, amikor tizenhárom magyar honvédtiszt életét áldozta a hazáért Aradon. A kérdések segítenek feleleveníteni, kik voltak ők, milyen szerepet töltöttek be a szabadságharcban, és miért váltak a magyar történelem örök jelképeivé.
Próbáld ki tudásodat az aradi vértanúk kvízében!
A kvíz nemcsak tudáspróba, hanem tisztelgés is a hősök előtt. Október 6-án gyertyagyújtással, félárbocra engedett zászlóval és elmélyüléssel emlékezünk azokra, akik életüket adták a szabadságért.
Kedvet kaptál a játékhoz? Már elkészült kvízeinket itt találod.
