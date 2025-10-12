október 12., vasárnap

Miksa névnap

15°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
KVÍZ

3 órája

Készen állsz a kulináris kalandozásra? Akkor lássuk, mennyire vagy jártas a nemzeti ételek világában!

Címkék#gasztronómiai#étel#hagyomány#kvíz

A világ konyhái tele vannak izgalmas ízekkel és hagyományokkal. Töltsd ki nemzeti ételek kvízünket, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a gasztronómiában!

Delmagyar.hu

Az ételek nemcsak a gyomrunkat töltik meg, hanem történeteket, hagyományokat és kultúrákat is mesélnek. Egy-egy nemzeti fogás szorosan összefonódik az adott ország múltjával, ünnepeivel és mindennapjaival – elég csak a gulyásra, a pizzára vagy a sushira gondolni. De vajon mennyire ismered fel, melyik étel melyik nemzethez köthető?

kvíz
Kvíz nemzetközi ételekről és a gasztronómiáról. Illusztráció: Shutterstock

Kvízünkben most próbára teheted gasztronómiai tudásodat

Akár igazi ínyenc vagy, akár csak játékos kedvű kíváncsi, garantáltan találsz majd benne olyan kérdést, ami megmosolyogtat vagy elgondolkodtat. Készen állsz a kulináris kalandozásra? Akkor lássuk, mennyire vagy jártas a nemzeti ételek világában!

1.
Melyik ország nemzeti étele a paella?
2.
Melyik ország híres a sushi-ról, mint nemzeti ételéről?
3.
A gulyás melyik ország nemzeti étele?
4.
A fish and chips melyik ország klasszikus nemzeti étele?
5.
Melyik ország nemzeti étele a poutine (sült krumpli sajttal és barnamártással)?
6.
A kimchi melyik ország tradicionális fogása?
7.
A pizza melyik ország nemzeti ételeként ismert?
8.
A moussaka melyik ország jellegzetes nemzeti étele?

Ha kedvet kaptál, akkor nézd meg a korábbi kvízeinket is. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu