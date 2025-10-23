1 órája
Forradalmi tudáspróba: mennyit tudsz az 1956-os forradalomról?
Ismered az 1956-os forradalom legfontosabb eseményeit és szereplőit? Töltsd ki ezt a hat kérdésből álló kvízt, és derítsd ki, mennyit tudsz október 23. történelméről!
Október 23. nem csupán egy dátum a naptárban, hanem a magyar történelem egyik legfényesebb napja, amikor az emberek bátran kiálltak a szabadság és a függetlenség mellett. A forradalom emléke ma is arra emlékeztet bennünket, hogy az összefogás és a hit ereje képes változást hozni. Ez a kvíz nemcsak játék, hanem egy kis időutazás is, segítségével újraélheted az 1956-os események legfontosabb pillanatait.
Teszteld tudásod kvízünkkel
Ha érdekel a történelem, vagy csak szeretnéd felfrissíteni a tudásodat, ez a hat kérdésből álló kvíz neked szól! Teszteld, mennyire ismered az 1956-os forradalom hőseit, helyszíneit és jelképeit.
