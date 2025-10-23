október 23., csütörtök

Kvíz

1 órája

Forradalmi tudáspróba: mennyit tudsz az 1956-os forradalomról?

Ismered az 1956-os forradalom legfontosabb eseményeit és szereplőit? Töltsd ki ezt a hat kérdésből álló kvízt, és derítsd ki, mennyit tudsz október 23. történelméről!

Munkatársunktól

Október 23. nem csupán egy dátum a naptárban, hanem a magyar történelem egyik legfényesebb napja, amikor az emberek bátran kiálltak a szabadság és a függetlenség mellett. A forradalom emléke ma is arra emlékeztet bennünket, hogy az összefogás és a hit ereje képes változást hozni. Ez a kvíz nemcsak játék, hanem egy kis időutazás is, segítségével újraélheted az 1956-os események legfontosabb pillanatait.

teszteld a tudásod kvízünkkel
Emlékezzünk ezzel a kvízzel az 1956-os eseményekre! Fotó: Wikipédia

Teszteld tudásod kvízünkkel

Ha érdekel a történelem, vagy csak szeretnéd felfrissíteni a tudásodat, ez a hat kérdésből álló kvíz neked szól! Teszteld, mennyire ismered az 1956-os forradalom hőseit, helyszíneit és jelképeit.

1.
Mikor kezdődtek az 1956-os forradalom eseményei Budapesten?
2.
Melyik szobrot döntötték le a tüntetők október 23-án Budapesten?
3.
Hol kezdődött a budapesti egyetemisták felvonulása?
4.
Ki lett a forradalom idején Magyarország miniszterelnöke?
5.
Melyik ország csapatai vonultak be november 4-én Magyarországra a forradalom leverésére?
6.
Melyik jelkép vált a forradalom egyik legismertebb szimbólumává?

