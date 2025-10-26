2 órája
Csak a zsenik ismerik fel mind a zászlókat! Te hányat találsz el?
Tedd próbára tudásod és ismerd fel a világ országainak zászlóit! Kvízünkben kiderül, mennyire vagy otthon a nemzetek jelképeinek világában.
Ismered a világ országainak zászlóit? Most próbára teheted magad! Kvízünkben különböző nemzetek lobogói közül kell kiválasztanod a helyes választ.
Egyes zászlók könnyen felismerhetők, mások viszont igazi fejtörést okozhatnak — főleg, ha hasonló színek és minták keverednek. Teszteld tudásod, mennyire vagy jártas a világ országainak jelképeiben, és derítsd ki, hány zászlót ismersz fel első pillantásra!
Amennyiben kedvet kaptál hasonló tesztek kitöltéséhez, nézd meg a Délmagyar további kvízeit.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Megérte a várakozás, fél év után végre működik a Szeged Nagyáruház új liftje