KVÍZ

2 órája

Csak a zsenik ismerik fel mind a zászlókat! Te hányat találsz el?

Tedd próbára tudásod és ismerd fel a világ országainak zászlóit! Kvízünkben kiderül, mennyire vagy otthon a nemzetek jelképeinek világában.

Delmagyar.hu

Ismered a világ országainak zászlóit? Most próbára teheted magad! Kvízünkben különböző nemzetek lobogói közül kell kiválasztanod a helyes választ.

Kvíz: országok zászlaja
Kvíz az országok zászlajáról. Te vajon felismered őket? Illusztráció: Shutterstock

Egyes zászlók könnyen felismerhetők, mások viszont igazi fejtörést okozhatnak — főleg, ha hasonló színek és minták keverednek. Teszteld tudásod, mennyire vagy jártas a világ országainak jelképeiben, és derítsd ki, hány zászlót ismersz fel első pillantásra!

1.
Ez melyik ország zászlaja?
2.
Te felismered?
3.
Te meg tudod nevezni ezt a zászlót?
4.
Nagyon tipikus, de vajon melyik?
5.
És ez?
6.
Könnyen összekeverhető, de melyik országé?

