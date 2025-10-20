A lustaság bajnokai végre reflektorfényben, ma a lajhároké a főszerep

Manapság szinte már minden állatnak jut egy saját világnap. Vannak, akiket a veszélyeztetettsége miatt ünneplünk, másokról pedig különleges képességeik miatt emlékezünk meg. Ezek a világnapok lehetőséget kínálnak, hogy mélyebben megismerkedhessünk velük. Október 20-án a lajhároké a főszerep.

Ma ünnepeljük a lustaság bajnokait, a lajhároké a főszerep. Illusztráció: Shutterstock

Amikor a világ a feje tetejére áll

A lajhárfélék legismertebb jellemzője, hogy életük nagy részét olyan pozícióban töltik, amikor fejük lejjebb van, mint a lábaik. Hatalmas karmaiknak köszönhetően remekül tudnak akár órákon keresztül mozdulatlanul kapaszkodni a gallyakon. A testüket borító szőrzet is éppen ehhez a különös testhelyzethez alkalmazkodnak, ugyanis fordítva állnak, mint a talpukon álló emlősöké, avagy szálirányuk a hasuktól a hátuk felé mutatnak – olvashatjuk a Szegedi Vadaspark weboldalán.

A lajhárok a rejtőzködés mesterei

A kétujjú lajhár közismerten a leglassúbb állatok egyike, hiszen egy óra leforgása alatt csupán négyszáz métert tesz meg. Mozgása révén viszonylag ritkán tűnik fel a lombkoronák között, rejtőzködését pedig nagyban elősegítik a bundájában élő algafajok is, melyek szárazabb időben sárgás, nedves időszakban zöldes árnyalatúra színezik a szőrét. Kifejezetten csendes állat, ritkán hallat sziszegésszerű vagy nyögdécselő hangot.

Karmuk nem csak kapaszkodásra jó, nagyszerű fegyvernek bizonyulnak

Ha az álcázás nem lenne elég és összetűzésbe keveredik, hosszú és erős karmainak köszönhetően aligha marad alul. Mellső lábain kettő, a hátsókon három karom is megtalálható. A talajra nagyon ritkán merészkedik le, jellemzően akkor, ha egyik fáról a másikra megy át.

Lajhárok a mozivásznon

A lajhárok egyre gyakrabban kapnak helyet az animációs filmekben, meglehet, hogy éppen bohóságuk miatt, amely képes mosolyt csalni az ember arcára. Sok esetben a lajhárok tulajdonságainak karikírozásáról van szó.

Jégkorszak (2002): A Jégkorszak című népszerű animációs filmben Sid, a lajhár az egyik kulcsfontosságú szereplő. Sid egy beszédes, de annál ügyetlenebb figura.

Zootropolis (2016): Zootroplis városában Villám, a lajhár egy hivatali pozíciót tölt be, lassúságából fakadóan nem túl sok sikerrel.