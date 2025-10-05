A házaspár élete a szerencsén múlt, de a lángokban mindenük odaveszett – galériával

Amikor aznap a kora reggeli órákban a városszéli kis utcában jártunk, a házat még oltották a tűzoltók. Illetve csak a maradványait. A kis, régi építésű parasztház ugyanis teljesen kiégett. Kiderült, csak a szerencsén múlt, hogy a lakástűz emberéletet nem követelt.

A lakástűz oltása közben így nézett ki az ingatlan. Archív fotó: Szabó Imre

A lakástűz nem követelt emberéletet

Mint a tulajdonos, egy nyugdíjas férfi elmondta, ő bent olvasgatott, a felesége pedig pihent, amikor észrevette, hogy el-elmegy az áram. Kiment a villanyórához, de látta, hogy nagy a baj: a tetőből dől a füst. Beszaladt, hogy a feleségét felkeltse, de addigra már lángokban állt a tető. Szerencsés véletlen, hogy kettejüknek nem lett semmi baja, de szó szerint mindenük odaveszett – bútor, ruha, készpénz, használati tárgyak. Az asszony azt panaszolta, annyi ruhája maradt, amit épp visel – a papucsa bent maradt; ami a lábán volt, azt egy szomszédtól kapta.

Dőlt a füst, lángokban állt a tető

Azon a nyolc évvel ezelőtti reggelen az egyik szomszéd azt mondta nekünk, azt hitte, csak begyújtott a szomszéd. Aztán, amikor látta, hogy a füst egyre nagyobb, már tudta, hogy valahol a közelben tűz van. Az oltáskor beszélgettünk vele, akkor még mindig az udvarára átesett tetőcserép-darabokat szedegette.

A helyszínen négy tűzoltókocsit és sok tűzoltót láttunk. A tetőn küzdöttek a lángokkal, illetve próbálták a házból kihozni, ami esetleg még menthető volt. A tűz következtében valószínűleg gázrobbanás is történt az épületben, de a lángok szerencsére egyik szomszédos épületre sem csaptak át és senki sem sérült meg.