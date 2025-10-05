3 órája
A házaspár élete a szerencsén múlt, de a lángokban mindenük odaveszett – galériával
Egy régi parasztház kapott lángra, majd égett ki teljesen a makói Kisporond utcában, a benne lakó házaspárnak mindene odaveszett, kis híján az élete is. A lakástűz többek között azért tűnt rejtélyesnek, mert a tulajdonosnak már korábban is leégett egy háza.
Amikor aznap a kora reggeli órákban a városszéli kis utcában jártunk, a házat még oltották a tűzoltók. Illetve csak a maradványait. A kis, régi építésű parasztház ugyanis teljesen kiégett. Kiderült, csak a szerencsén múlt, hogy a lakástűz emberéletet nem követelt.
A lakástűz nem követelt emberéletet
Mint a tulajdonos, egy nyugdíjas férfi elmondta, ő bent olvasgatott, a felesége pedig pihent, amikor észrevette, hogy el-elmegy az áram. Kiment a villanyórához, de látta, hogy nagy a baj: a tetőből dől a füst. Beszaladt, hogy a feleségét felkeltse, de addigra már lángokban állt a tető. Szerencsés véletlen, hogy kettejüknek nem lett semmi baja, de szó szerint mindenük odaveszett – bútor, ruha, készpénz, használati tárgyak. Az asszony azt panaszolta, annyi ruhája maradt, amit épp visel – a papucsa bent maradt; ami a lábán volt, azt egy szomszédtól kapta.
Dőlt a füst, lángokban állt a tető
Azon a nyolc évvel ezelőtti reggelen az egyik szomszéd azt mondta nekünk, azt hitte, csak begyújtott a szomszéd. Aztán, amikor látta, hogy a füst egyre nagyobb, már tudta, hogy valahol a közelben tűz van. Az oltáskor beszélgettünk vele, akkor még mindig az udvarára átesett tetőcserép-darabokat szedegette.
A helyszínen négy tűzoltókocsit és sok tűzoltót láttunk. A tetőn küzdöttek a lángokkal, illetve próbálták a házból kihozni, ami esetleg még menthető volt. A tűz következtében valószínűleg gázrobbanás is történt az épületben, de a lángok szerencsére egyik szomszédos épületre sem csaptak át és senki sem sérült meg.
Mindene odaveszett a makói házaspárnakFotók: Szabó Imre
A kiégett házat lebontották
A házaspár közvetlenül a tűz után egy ismerősnél húzta meg magát egy közeli utcában. Segítettek nekik a szomszédok és önkormányzat is. A férfi egyébként elárulta, egyszer, 25 évvel a Kisporond utcai eset előtt már leégett egy háza az akkori Puskin, ma Teleki utcában – azt mondta, akkor gázszivárgás miatt keletkezett a tűz. Most, 8 évvel később újra megnéztük a helyszínt – a porig égett ház utca felőli részét lebontották, a telek hátsó részén a romok és különböző limlomok vannak felhalmozva.
Nemcsak két gyermekéletet, de egy focista karriert is megmentett a Rotary gumikacsa versenye
Milliárdos átalakulás vár a szegedi rakpartra, de nem mindenki örül ennek
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!