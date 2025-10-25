Télen is életben tarthatod kedvenc növényed: a leander teleltetés titkai egy cikkben

Egyre forróbbak és szárazabbak a nyarak hazánkban. A négy évszakos klímát igénylő növények már nem bírják a legmelegebb hónapokat, sokan tapasztalják, hogy bármit is tesznek, nem maradnak meg dísznövényeik. A tuják évek óta senyvednek hazánkban, de a legtöbb balkonnövény sem éli túl a szezont a gondos locsolás ellenére sem a napsütötte erkélyeken vagy udvarokon.

A leander teleltetése megóvja a növényt a fagy káros hatásaitól. Illusztráció: Shutterstock

Mediterrán növényeknek áll a világ

Mivel már a telek is évek óta rendkívül enyhék, egyre elterjedtebbek a mediterrán növények a magyarországi kertekben. Ezek jóval ellenállóbbak a melegnek és a szárazságnak, így nagy eséllyel megmaradnak és egész szezonban díszítik otthonunkat. Ezek a növények viszont télen extra gondoskodást igényelnek, hiszen a fagyokat nehezen vagy egyáltalán nem viselik el.

Az egyik legkedveltebb dísznövény az utóbbi években a leander lett, mely már kiültetve is képes túlélni a teleket azokon a vidékeken, ahol nincsenek kemény fagyok. Az Alföldön például már bátran lehet ezt a megoldást is alkalmazni. Az elmúlt napok fagyos éjszakái azonban figyelmeztetnek: érdemes ezen növények védelmére is felkészülni, ha jövőre is szeretnénk gyönyörködni bennük. Hiszen ha az elmúlt években enyhék is voltak a telek, azért még nem ritkák a fagyos időszakok. Íme a tippek, hogyan lesz hatékony a leander teleltetése.

Leander teleltetése: így védhető meg a fagytól

A leander őshazájában ritka vendégek a hőmérsékleti mínuszok, éppen ezért, bár átmenetileg elviseli az éjszakai gyenge fagyokat, a hosszabb, több napig tartó és nappal is fagypont alatti hőmérséklet már károsítja a növényt. Elsősorban a gyökérzete érzékeny, ha az károsul, a növényben visszafordíthatatlan károsodást idéz elő. Ezért elsősorban azt kell megvédeni, ha beköszöntenek a tartós éjszakai fagyok.

Bármilyen furcsa, de ebből a szempontból a cserépben nevelt leanderek a veszélyeztetettebbek. A kis mennyiségű föld hamar átveszi a levegő hőmérsékletét, és az átfagyott talajban a gyökerek is átfagynak. Éppen ezért a cserepes leanderek megóvásának legegyszerűbb módja, ha azokat télire fagymentes, de fűtetlen helyre visszük. Fontos, hogy a teleltetésre kiválasztott helyiség jól szellőzzön, és jusson be némi fény is. Amennyiben csak olyan helyet tudunk biztosítani, amelyikbe nem jut be természetes fény, a mesterséges fény is kiváló megoldás lehet.