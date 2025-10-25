13 perce
Télen is életben tarthatod kedvenc növényed: a leander teleltetés titkai egy cikkben
Egyre többen tartanak mediterrán növényeket kertjükben, melyek a hideg beköszöntével nagyobb odafigyelést igényelnek. A leander teleltetése azonban nem bonyolult, íme a tippek, hogyan lesz jövőre is gyönyörű ez a kedvelt dísznövény.
Egyre forróbbak és szárazabbak a nyarak hazánkban. A négy évszakos klímát igénylő növények már nem bírják a legmelegebb hónapokat, sokan tapasztalják, hogy bármit is tesznek, nem maradnak meg dísznövényeik. A tuják évek óta senyvednek hazánkban, de a legtöbb balkonnövény sem éli túl a szezont a gondos locsolás ellenére sem a napsütötte erkélyeken vagy udvarokon.
Mediterrán növényeknek áll a világ
Mivel már a telek is évek óta rendkívül enyhék, egyre elterjedtebbek a mediterrán növények a magyarországi kertekben. Ezek jóval ellenállóbbak a melegnek és a szárazságnak, így nagy eséllyel megmaradnak és egész szezonban díszítik otthonunkat. Ezek a növények viszont télen extra gondoskodást igényelnek, hiszen a fagyokat nehezen vagy egyáltalán nem viselik el.
Az egyik legkedveltebb dísznövény az utóbbi években a leander lett, mely már kiültetve is képes túlélni a teleket azokon a vidékeken, ahol nincsenek kemény fagyok. Az Alföldön például már bátran lehet ezt a megoldást is alkalmazni. Az elmúlt napok fagyos éjszakái azonban figyelmeztetnek: érdemes ezen növények védelmére is felkészülni, ha jövőre is szeretnénk gyönyörködni bennük. Hiszen ha az elmúlt években enyhék is voltak a telek, azért még nem ritkák a fagyos időszakok. Íme a tippek, hogyan lesz hatékony a leander teleltetése.
Leander teleltetése: így védhető meg a fagytól
A leander őshazájában ritka vendégek a hőmérsékleti mínuszok, éppen ezért, bár átmenetileg elviseli az éjszakai gyenge fagyokat, a hosszabb, több napig tartó és nappal is fagypont alatti hőmérséklet már károsítja a növényt. Elsősorban a gyökérzete érzékeny, ha az károsul, a növényben visszafordíthatatlan károsodást idéz elő. Ezért elsősorban azt kell megvédeni, ha beköszöntenek a tartós éjszakai fagyok.
Bármilyen furcsa, de ebből a szempontból a cserépben nevelt leanderek a veszélyeztetettebbek. A kis mennyiségű föld hamar átveszi a levegő hőmérsékletét, és az átfagyott talajban a gyökerek is átfagynak. Éppen ezért a cserepes leanderek megóvásának legegyszerűbb módja, ha azokat télire fagymentes, de fűtetlen helyre visszük. Fontos, hogy a teleltetésre kiválasztott helyiség jól szellőzzön, és jusson be némi fény is. Amennyiben csak olyan helyet tudunk biztosítani, amelyikbe nem jut be természetes fény, a mesterséges fény is kiváló megoldás lehet.
Ha nincs megfelelő teleltető hely, vagy a növény mérete miatt ez nem megoldható, érdemes a ház falához közel húzni, hogy a belülről kiáramló meleg fűtse, és a cserepet hőszigetelő anyagokkal lazán körbevenni. Ne maradjon ki a cserepek alá helyezett hőszigetelő réteg sem, mely segít megakadályozni a cserepek alulról történő lehűlését. A lombját fátyolfóliával vagy szövött, hideg ellen ajánlott fóliával, kartonnal lehet lefedni. Ez esetben fontos, hogy szellőző anyagról legyen szó, különben a növény berohad.
Kiültetve is átvészelheti a telet
Talajba beültetett leanderek esetében a gyökerek átfagyása csak kifejezetten kemény és tartós fagyok esetében fordul elő, amit a talaj takarásával meg lehet előzni, vagy legalább csökkenteni annak mértékét. Erre a legegyszerűbb módszer a felszín mulccsal, szalmával vagy levelekkel való fedés, mely szigetelőként működik. Jól használhatók a fagyvédő takarók is, azokat azonban napközben, a hőmérséklet emelkedésével érdemes eltávolítani.
Fontos, hogy télen se hagyjuk kiszáradni a leandert, azonban csak kevés vizet kapjon, és semmi esetre se álljon pangó vízben. A teleltetés előtt egy picit meg is metszhetjük a növényt, eltávolítva a sérült ágakat, a nagy metszéssel azonban várjuk meg a tavaszt.
