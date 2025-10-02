Trónfosztás cukrászda fronton? Kommentekben szavazták meg, hogy melyik cuki Szeged kedvence

Nagyon úgy tűnik, hogy trónfosztás történt az elmúlt fél évben cukrászda fronton a napfény városában. Kollégám tavaszi cikkében ugyanis még a Mátyás cukrászda volt a legjobb cukrászda Szegeden a közönségszavazás alapján, a legújabb spontán voksolás eredménye azonban már azt mutatja, hogy új kedvenc tört az élre. Ráadásul a desszertek új bajnoka a tavaszi közönségszavazáson mondhatni csak a „futottak még” kategóriába került be.

Új bajnok tört az élre: a Trécselő Kávézó és szendvicsbár lett a legjobb cukrászda Szegeden a spontán közönségszavazáson. Fotó: Gémes Sándor

Komment lavina indult: új legjobb cukrászda Szegeden

„Hol lehet igazán finom sütiket enni Szegeden?” – tette fel a kérdést az egyik szegedi Facebook-csoport tagja, ami valóságos komment lavinát indított el. Édesszájú szegediek sokaság ragadott billentyűzetet, hogy megossza személyes kedvencét.

A hozzászólásokból egyértelműen kiderült, hogy Szeged kedvenc cukrászdája jelenleg a rókusi Trécselő kávézó és szendvicsbár. Volt, aki nem csak a sütemények méretét – konkrétan a „batár nagy szeleteket”–, ízvilágát vagy éppen a természetes alapanyagokat dicsérte, de még azt az információt is szükségesnek ítélte megosztani, hogy Deszken készítik a sütiket. Egy másik kommentelő úgy fogalmazott, hogy „minden morzsája megéri az árát.”

Holtverseny a második helyen

A spontán közönségszavazás második helyezettje holtversenyben a Mátyás Cukrászda és a REÖK Cukrászda lett. Utóbbi kapcsán többen kiemelték, hogy a francia stílusú, különleges sütik a REÖK Cukrászdában a legjobbak.

A harmadik helyezést a Stop Cukrászda zsebelte be, amely kapcsán volt, aki kiemelte, hogy ők a hagyományos sütik frontján verhetetlenek.

„Mindig friss és vannak olyan klasszikusok, mint Erzsi kocka, Bécsi kocka, Extra szelet” – olvasható az egyik posztban.

Szeged megszavazta: itt kaphatók most a legjobb sütik a városban

Noha nem jutott fel a dobogóra, mégis több hozzászóló egyetértett abban, hogy a legjobb krémes a Belvárosi Cukrászdában kapható, torta fronton pedig a Torta Művek a legjobb. Emellett többen megemlítették a legjobb szegedi cukrászdák között a Tündérkert Torta és Sütemény Műhelyt, a Kati cukrászdát, a Sugar & Candy cukit, a Dóm cukrászdát és a szőregi Selmeczki Cukrászdát is.