Legjobb menüzős helyek Szegeden – a házias ízek és a menzahangulat legjava

Menzafeeling, retróhangulat, ismerős illatok. Sokszor jobb a már jól bevált pörkölt vagy rántott hús, mint a világ más fűszereivel és ízvilágával dúsított fogások. Szegeden számos olyan étterem és kifőzde működik, ahol gyorsan, megfizethető áron, bőséges adagokat fogyaszthatunk. Összeszedtük, melyek a legjobb menüzős helyek Szegeden.

Itt vannak a legjobb menüzős helyek Szegeden. Ezekben az éttermekben olcsón kaphatunk menüt és házias ízeket. Illusztráció: Shutterstock

Ezek a legjobb menüzős helyek Szegeden

Az egyik legismertebb, legkedveltebb és már ikonikus hely a SZOTE Ételbár, amely a szegedi menzák etalonjának számít. A klinikák közelében működő étterem naponta több mint tíz féle menüt kínál, a klasszikus rántott szelettől a húsos egytálételeken át a vegetáriánus fogásokig. A Reddit felhasználók szerint az adagok bőségesek és az árak is pénztárcabarátiak. Nagyjából kétezer forintért jár egy leves, egy főétel és egy desszert. Diákoknak, nyugdíjasoknak jó választás lehet, de azoknak is, akik szeretnének gyorsan valami finomat enni.

Menü házias ízekkel

Ám nem a SZOTE az egyetlen, ami miatt érdemes ebédidőben abbahagyni a munkát vagy ellógni az óráról. A város más pontjain is akadnak népszerű, olcsó és menzajellegű éttermek, ahol a házias ízeké a főszerep. A Móra poharazó és a Béke tanszék azok között szerepel, amelyekről a legtöbbet áradoznak. Ezekben a vendéglőkben a főzelékek, pörköltek és frissensültek még mindig a klasszikus, otthoni ízvilágot hozzák, miközben alig fél órát sem kell rájuk várni. A Staféta és a Nova szintén gyakori választás a szegediek körében, mert egyszerű, gyors és mindig friss, ami a jó menzák legfontosabb ismérve. A felhasználók körében még nagy népszerűségnek örvend a Zsiványos Étterem, a Falusi Tekercs Gyorsétterem, a Mojo, a Kiskakas Bisztró, a Prézli, a Trója Ételbár és Kávézó, a Vármegye Étterem, az Aranyhal Étterem és a Coop Étterem, ahol a felhasználók szerint változatos, házias ételeket kínálnak, kedvező árakon és gyors kiszolgálással.