Szegedi hírek

2 órája

Bájos bejegyzés kering az interneten – megtudtuk, melyek a legjobb szegedi randihelyszínek

Ha randevúhelyszínt keresel, de semmi ötleted, aggodalomra semmi ok! A helyiek segítségével összegyűjtöttük a legjobb szegedi randihelyszínek listáját.

Kis Zoltán

A város a temérdek vendéglátóhely és kulturális intézmény miatt tökéletes választás egy randi helyszínéül. A kommentelők is megmutatták, mennyire sokszínű város Szeged: megnevezték a legjobb szegedi randihelyszíneket.

Virágot kapott egy lány a férfitől a legjobb szegedi randihelyszínek egyikén.
A Napfény Műterem nyerte el a „legjobb szegedi randihelyszín” aranyérmét. Illusztráció: Shutterstock

Névtelen bejegyzésből randitippek – ezek a legjobb szegedi randihelyszínek a városlakók szerint 

Egy névtelen bejegyzés került ki a Szegeden láttam és hallottam Facebook-csoportba, amelyben a posztot író felhasználó a legjobb szegedi randihelyszínek után érdeklődött, a helyiek segítségét kérve. A következőképpen fogalmazta meg a bejegyzését

Szegeden lakók, segítenétek?

Keresek egy hangulat, nyugodt helyet első randira (beszélgetésre, nem túl zajos, hét közben is nyitva). Leginkább italfogyasztás ás beszélgetés, esetlen vacsora is szóba jöhet, ha jó a hely. Van ötletetek, hová érdemes beülni a városban?

A helyiek összetartó ereje ismét megmutatkozott, temérdek komment érkezett a közzétett bejegyzés alá, amelyben elárasztották a kérdezőt ajánlásaikkal. Mutatjuk a top-listát! 

A legtöbb voksot az alábbi vendéglátóhelyek kapták

  1. Napfény Műterem
  2. Mojo Club
  3. Hóbiárt Pizzéria és Étterem
  4. Flört Presszó
  5. Picco Bello Prosecco Bar

További ajánlatok, ha inkább kimozdulnátok az első randin 

Csokorba szedtük azokat a helyeket is, amelyek szép kilátást nyújtanak a városban. Ha inkább a mozgás vagy a kirándulás szerelmesei vagytok, érdemes ezekre a szegedi helyszínekre is ellátogatni:

  • Szegedi Dóm kilátó
  • Szent István téri víztorony
  • Móra Ferenc Múzeum tetőterasza

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
