Bájos bejegyzés kering az interneten – megtudtuk, melyek a legjobb szegedi randihelyszínek

A város a temérdek vendéglátóhely és kulturális intézmény miatt tökéletes választás egy randi helyszínéül. A kommentelők is megmutatták, mennyire sokszínű város Szeged: megnevezték a legjobb szegedi randihelyszíneket.

Egy névtelen bejegyzés került ki a Szegeden láttam és hallottam Facebook-csoportba, amelyben a posztot író felhasználó a legjobb szegedi randihelyszínek után érdeklődött, a helyiek segítségét kérve. A következőképpen fogalmazta meg a bejegyzését:

Szegeden lakók, segítenétek? Keresek egy hangulat, nyugodt helyet első randira (beszélgetésre, nem túl zajos, hét közben is nyitva). Leginkább italfogyasztás ás beszélgetés, esetlen vacsora is szóba jöhet, ha jó a hely. Van ötletetek, hová érdemes beülni a városban?

A helyiek összetartó ereje ismét megmutatkozott, temérdek komment érkezett a közzétett bejegyzés alá, amelyben elárasztották a kérdezőt ajánlásaikkal. Mutatjuk a top-listát!

A legtöbb voksot az alábbi vendéglátóhelyek kapták

Napfény Műterem Mojo Club Hóbiárt Pizzéria és Étterem Flört Presszó Picco Bello Prosecco Bar

További ajánlatok, ha inkább kimozdulnátok az első randin

Csokorba szedtük azokat a helyeket is, amelyek szép kilátást nyújtanak a városban. Ha inkább a mozgás vagy a kirándulás szerelmesei vagytok, érdemes ezekre a szegedi helyszínekre is ellátogatni:

Szegedi Dóm kilátó

Szent István téri víztorony

Móra Ferenc Múzeum tetőterasza