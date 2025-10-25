19 perce
Bájos bejegyzés kering az interneten – megtudtuk, melyek a legjobb szegedi randihelyszínek
Ha randevúhelyszínt keresel, de semmi ötleted, aggodalomra semmi ok! A helyiek segítségével összegyűjtöttük a legjobb szegedi randihelyszínek listáját.
A város a temérdek vendéglátóhely és kulturális intézmény miatt tökéletes választás egy randi helyszínéül. A kommentelők is megmutatták, mennyire sokszínű város Szeged: megnevezték a legjobb szegedi randihelyszíneket.
Névtelen bejegyzésből randitippek – ezek a legjobb szegedi randihelyszínek a városlakók szerint
Egy névtelen bejegyzés került ki a Szegeden láttam és hallottam Facebook-csoportba, amelyben a posztot író felhasználó a legjobb szegedi randihelyszínek után érdeklődött, a helyiek segítségét kérve. A következőképpen fogalmazta meg a bejegyzését:
Szegeden lakók, segítenétek?
Keresek egy hangulat, nyugodt helyet első randira (beszélgetésre, nem túl zajos, hét közben is nyitva). Leginkább italfogyasztás ás beszélgetés, esetlen vacsora is szóba jöhet, ha jó a hely. Van ötletetek, hová érdemes beülni a városban?
A helyiek összetartó ereje ismét megmutatkozott, temérdek komment érkezett a közzétett bejegyzés alá, amelyben elárasztották a kérdezőt ajánlásaikkal. Mutatjuk a top-listát!
A legtöbb voksot az alábbi vendéglátóhelyek kapták
- Napfény Műterem
- Mojo Club
- Hóbiárt Pizzéria és Étterem
- Flört Presszó
- Picco Bello Prosecco Bar
További ajánlatok, ha inkább kimozdulnátok az első randin
Csokorba szedtük azokat a helyeket is, amelyek szép kilátást nyújtanak a városban. Ha inkább a mozgás vagy a kirándulás szerelmesei vagytok, érdemes ezekre a szegedi helyszínekre is ellátogatni:
- Szegedi Dóm kilátó
- Szent István téri víztorony
- Móra Ferenc Múzeum tetőterasza
