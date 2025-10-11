Egy apró részlet, amit szinte senki sem vesz észre, de a Levi’s mégis vagyonokat köszönhet neki

Egyik kollégánk egy nap laza eleganciával besétált az irodába: rajta egy klasszikus Levi’s farmer, de valami nem stimmelt.

Ez is az! Száz Levi’s farmerből 10 címkéje üres. Fotó: Török János

Egy irodai farmer, ami különös történetet mesél

A kis piros zászló ott fityegett a hátsó zsebnél, ahogy kell, de… üres volt. Sehol a jól ismert fehér „Levi’s®” felirat. Csak egy apró „®” jel. Mintha a nadrág szándékosan hallgatott volna. És kiderült: pontosan ez a lényeg.

Levi’s: az üres címke története

A Levi Strauss & Co. nemcsak a nevet, hanem magát a kis piros zászlót – a híres Red Tab-et – is levédette. A vállalat már évtizedek óta alkalmaz „üres” (vagyis blank) címkéket is: ezek olyan farmerekre kerülnek, amelyeknél a logó helyett csupán a regisztrált védjegy szimbólum látható. Ennek célja nem csupán a dizájnban rejlik, hanem a védjegyfenntartásban is.

Az üres címke jogi üzenete

A védjegytörvény szerint ugyanis, ha egy márka több mint öt éven át nem használja valamelyik bejegyzett változatát, elveszítheti annak oltalmát. Vagyis ha a Levi’s nem használná az üres tabot, azzal gyakorlatilag feladná annak jogi védelmét. Így az „üres címke” tulajdonképpen egy csendes, de határozott üzenet: „ez is a miénk”.

A Red Tab születése – egy ötlet, ami megváltoztatta a farmertörténelmet

A híres piros zászló 1936-ban született meg, amikor Chris Lucier, a Levi’s akkori értékesítési vezetője egy kaliforniai úton felismerte: a cég ikonikus farmerjei már alig különböznek a hamisítványoktól. Az ötlet egyszerű, de zseniális volt – egy apró szövetszalag a hátsó zseben, amin jól látható a márkanév.

Az egyik legerősebb vizuális jel

Ez a kis részlet nemcsak megkülönböztetett minden Levi’s farmert a többitől, hanem a márka történetének egyik legerősebb vizuális jelévé vált. Amikor valaki – például egy kollégánk – ma egy üres címkés Levi’s farmert visel, az nem gyártási hiba, hanem egy tudatos, jogi és stílusbeli üzenet része.

Kis piros zászló, nagy üzenettel

A Levi’s farmerek mintegy 10 százalékán található ilyen üres tab. A cég ezzel nemcsak változatosságot visz a kínálatába, hanem azt is jelzi, hogy a forma önmagában is ikonikus. Nincs szükség szavakra, a piros címke önmagában is a Levi’s.