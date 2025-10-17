A Lidl most mozgóbolt formájában hozza el nekük a napi bevásárlást

A Lidl busz egy kimondottan értékesítési célra kialakított kisteherautó. A járműben helyett kapott egy hűtő, fagyasztó és zöldség-gyümölcs tárolására megfelelő hely. A kínálatot a mindennapi bevásárlás élményét szemelőtt tartva alakította ki a cég, így több mint 80 termékből lehet majd választani – írja a 24.hu.

Péntektől indul útnak Lidl busz. Fotó: 24.hu

Hamarosan útnak indul a Lidl busz

A Lidl négy keréken elnevezésű mozgóbolt fedélzetén megtalálhatóak lesznek zöldségek, gyümölcsök, hűtött és fagyasztott áruk, mirelit ránott sajt, tej, szárazáru és tisztítószer is. Minden ugyanazon az áron, ahogy a boltban is kapható. Az autót egy kamion követi majd, hogy ha elfogy valami, újratöltsék.

Természetesen továbbra is célunk, hogy új áruházakat nyissunk, de ha minden feltétel adott lenne, akkor sem tudnánk minden településen ott lenni. Vannak kistelepülések az országban, ahonnan több tíz kilométert kell vezetni, hogy áruházhoz jusson el az ember. Sok településen semmilyen élelmiszerüzlet sincs, vagy ha mégis van, akkor nagyon korlátozott a kínálat.

– mondta a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke, Szlavikovics Zita.

A mozgóbolt a tervek szerint ősszel 48 településre látogat majd el. Minden településen fix helyen áll meg, leginkább a főtéren, ahol néhány órán át vár majd a vásárlókra. Az eddigi tervek szerint megyénkben még nem számíthatunk a Lidl busz érkezésére, reméljük hamarosan hozzánk is ellátogat.