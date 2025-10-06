október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

13°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kísérteties hangulat

6 órája

Mindenki kedvenc Netflix-szereplője most a Lidl polcain, érdemes lecsapni rá

Címkék#Lidl#Wednesday Addams#habcsók#habcukor

Közeledik a Halloween, és idén sem maradnak el a szellemes édességek. A Lidl polcain már kaphatók a Wednesday Addams tematikájú habcsókok, gumicukrok és más, rémisztően finom nasik.

Maszlag Edina

A kísérteties hangulat garantált: a Lidl Halloween-kollekciójában most a Wednesday sorozat ihlette édességek kapták a főszerepet. A vásárlók habcsókok, töltött habcukrok, savanyú gumicukrok és ijesztően élethű „vérfogas” habcukrok közül válogathatnak, 549 és 999 forint közötti áron. A csomagolásokon Wednesday és Enid is feltűnik, így a sorozat rajongói biztosan nem mennek el mellettük szó nélkül. 

Lidl
Megérkeztek a Lidl Halloween-édességei. Fotó: Polyák Attila 

Limitált kiadású édességekkel készül a Lidl Halloweenre

A limitált kiadású termékek október 9-től érhetők el az üzletekben. A különleges édességek nemcsak a gyerekeknek, hanem a Halloween-partik felnőtt vendégeinek is remek hangulatfokozók lehetnek – hiszen ki tudna ellenállni egy csokis koponyának vagy egy habcukor-fognak?

 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu