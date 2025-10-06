27 perce
Mindenki kedvenc Netflix-szereplője most a Lidl polcain, érdemes lecsapni rá
Közeledik a Halloween, és idén sem maradnak el a szellemes édességek. A Lidl polcain már kaphatók a Wednesday Addams tematikájú habcsókok, gumicukrok és más, rémisztően finom nasik.
A kísérteties hangulat garantált: a Lidl Halloween-kollekciójában most a Wednesday sorozat ihlette édességek kapták a főszerepet. A vásárlók habcsókok, töltött habcukrok, savanyú gumicukrok és ijesztően élethű „vérfogas” habcukrok közül válogathatnak, 549 és 999 forint közötti áron. A csomagolásokon Wednesday és Enid is feltűnik, így a sorozat rajongói biztosan nem mennek el mellettük szó nélkül.
Limitált kiadású édességekkel készül a Lidl Halloweenre
A limitált kiadású termékek október 9-től érhetők el az üzletekben. A különleges édességek nemcsak a gyerekeknek, hanem a Halloween-partik felnőtt vendégeinek is remek hangulatfokozók lehetnek – hiszen ki tudna ellenállni egy csokis koponyának vagy egy habcukor-fognak?
