Ez a Lidl termék lehet a titka annak, hogy tavasszal is virágba boruljon a kerted

Ahogy beköszönt az ősz és egyre hűvösebbre fordul az idő, a kertészkedők számára elérkezik a felkészülés ideje. Ez az új Lidl termék ebben az időszakban kiemelkedő szerepet kap.

Munkatársunktól

A Lidl az új évszak beköszöntével, már kerti eszközeink védelméről is gondoskodott, most azonban itt az ideje növényeinkről is gondoskodni. A fagy, a hideg szél és az eső komoly károkat okozhatnak a fagyérzékeny növényekben, különösen a dézsásakban. A növényvédő huzatok segítenek megóvni őket ezektől az időjárási viszontagságoktól, így biztosítva azok egészséges fejlődését.

A lidl középső sora
A Lidl növényeink védelméről is gondoskodik. Illusztráció: Shutterstock

Hamarosan elérhető a Lidl polcain

A Lidl október 18-tól új akcióval várja a kertészkedőket, a Parkside növényvédő huzatok most kedvezményes áron kaphatók. A standard méretű huzatok 2 999 Ft/db áron, míg a 2 db-os csomag 1 500 Ft/db, a 3 db-os csomag pedig 1 000 Ft/db áron érhető el. A nagyobb méretű, XXL huzat ára 4 999 Ft/db.

Mirért fontos a növényvédő huzat?

A Parkside növényvédő huzatok megbízható védelmet nyújtanak a hidegtől, fagytól és erős szél hatásaitól. Az akciós csomagajánlatok különösen gazdaságosak, így a kertészkedők számára kiváló ár-érték arányt kínálnak. A huzatok felhelyezése és rögzítése egyszerű, így megkönnyítik a kertészkedést.

A Lidl Plusban is hozzájuthatunk

A Parkside növényvédő huzatok a Lidl üzletekben és online is elérhetők. Látogasson el a legközelebbi üzletbe, vagy rendelhet a Lidl hivatalos weboldalán vagy a Lidl Plus alkalmazásban.

