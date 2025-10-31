1 órája
Fűszeres krumpli nélkül is fantasztikus: megkóstoltuk a hamburgert, amiért megőrül az ország – galériával, videóval
Sosem látott érdeklődés övezi az egyik gyorsétteremlánc limitált ideig elérhető szendvicsét. A Limited by Rácz Jenő menü egyes elemei már most is orzságos hiánycikké váltak. A Michelin-csillagos séf által megálmodott hamburger azonban még kapható - kíváncsiak voltunk, mitől őrül meg az ország.
Három hete kapható a McDonald’sban Rácz Jenő hamburgere. A Michelin-csillagos séf soha nem látott sikerre vitte a gyorséttermi húsos bucit: akkora mennyiségben adnak el belőle országszerte, hogy a cég nem tud lépést tartani az alapanyag-beszerzéssel.
Információink szerint előfordult már, hogy a paradicsom fogyott el, ezért nem tudták kiszolgálni a vendégeket, most pedig immár országos hiány van a menüben hozzá kínált fűszeres burgonyából.
Mi is felültünk a hype-vonatra, és megnéztük, majd megkóstoltuk, mitől őrül meg az ország.
A fűszeres sült krumpli már most hiánycikk
A szegedi, Rókusi körúti McDonald’s-ban csütörtök délben azt a tájékoztatást kaptuk, amikor leadtuk rendelésünket, hogy csak sima sült krumplival tudjuk kérni a menüt.
– Az egész vármegyében, egyetlen éttermünkben sincs fűszeres krumpli. Talán a jövő héten megint kapunk – tárta szét a kezét az egyébként nagyon készséges dolgozó, aki megnyugtatott bennünket: így 500 forinttal olcsóbb lesz a menü. Nem az extra, amihez kötény is jár, mert az is elfogyott. Így egy közepes méretű üdítőért, közepes krumpliért és a híres „Limited by Rácz Jenő" hamburgerért 4280 forintot fizettünk.
Mekis hamburger felextrázva
Természetesen a krumpli és az innivaló semmi újdonságot nem jelentett. Az egyedi szószt sem kaptuk meg, amely ezek szerint csak a fűszeres krumplihoz jár, így azonnal az önmagában 3590 forintért megvásárolható hamburgerre fókuszáltunk.
Mivel belefért egy hagyományos méretű mekis dobozba, már becsomagolva is látszott, hogy ennyi pénzért is azt a méretet kapjuk, amit a hálózat többi terméke esetében megszokhattunk.
A dedikált, dombornyomott csomagolás és a feliratos papír, amelyen Rácz Jenő üzenete áll, szép dizájnelem, de ha ettől olcsóbb lenne az étel, valószínűleg a legtöbben lemondanának róla.
Maga a hamburger pedig ránézésre pont olyan, mint a hálózat többi terméke: buci, hús, sajt, zöldségek és szósz – néhány extra hozzávaló kíséretében.
A lényeg persze a részletekben rejlik. A buci extrán vajas, briósszerű, len- és szezámmagos zsemle. A hús 100 százalék marha, a sajt tömbből szeletelt füstölt, a saláta lollo rosso, a szósz pedig a Magyarországon kevéssé ismert fekete – azaz fermentált – fokhagymából készült. A hamburgerben lapul még bacon, illetve pirított és friss hagyma is.
Limited by Rácz Jenő: Michelin élménynek olcsó, gyorséttermi hamburgernek drága
A bőven adagolt szósz miatt a hamburger kellemesen szaftos, a bors miatt azonban a pikánsabb ízekre érzékenyeknek lehet, hogy nem fog annyira tetszeni – még ha csak enyhén is érződik benne.
Mi fotós kollégámmal ketten osztottunk el egy hamburgert, így néhány falat után el is fogyott. Valószínűleg egy egésszel sem elégedne meg az, aki éhesen tér be egy ilyen menüre – ami a több mint négyezer forintos, eredeti árán közel ötezer forintos menü árát tekintve nem túl jó hír.
Ennyi pénzért ugyanis már kézműves hamburgert is kapni, amellyel bőségesen jól lehet lakni.
Aki azonban egy Michelin-csillagos séf ételére vágyik, biztos, hogy a mekis hamburgerrel juthat hozzá legolcsóbban ilyen élményhez. És állítólag érdmes is sietni, mert ugyan most még csak a fűszeres sültkrumpli hiánycikk, de hamarosan az egész menü is az lesz - a hatalmas érdeklődésnek köszönhetően valószínűleg jóval hamarabb, mint tervezték.
Megkóstoltuk Rácz Jenő hamburgerétFotók: Karnok Csaba
