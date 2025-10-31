Fűszeres krumpli nélkül is fantasztikus: megkóstoltuk a hamburgert, amiért megőrül az ország – galériával, videóval

Három hete kapható a McDonald’sban Rácz Jenő hamburgere. A Michelin-csillagos séf soha nem látott sikerre vitte a gyorséttermi húsos bucit: akkora mennyiségben adnak el belőle országszerte, hogy a cég nem tud lépést tartani az alapanyag-beszerzéssel.

Megkóstoltuk a hamburgert, amiért most megőrül az ország, a Limited by Rácz Jenő-t. Fotó: Karnok Csaba

Információink szerint előfordult már, hogy a paradicsom fogyott el, ezért nem tudták kiszolgálni a vendégeket, most pedig immár országos hiány van a menüben hozzá kínált fűszeres burgonyából.

Mi is felültünk a hype-vonatra, és megnéztük, majd megkóstoltuk, mitől őrül meg az ország.

A fűszeres sült krumpli már most hiánycikk

A szegedi, Rókusi körúti McDonald’s-ban csütörtök délben azt a tájékoztatást kaptuk, amikor leadtuk rendelésünket, hogy csak sima sült krumplival tudjuk kérni a menüt.

– Az egész vármegyében, egyetlen éttermünkben sincs fűszeres krumpli. Talán a jövő héten megint kapunk – tárta szét a kezét az egyébként nagyon készséges dolgozó, aki megnyugtatott bennünket: így 500 forinttal olcsóbb lesz a menü. Nem az extra, amihez kötény is jár, mert az is elfogyott. Így egy közepes méretű üdítőért, közepes krumpliért és a híres „Limited by Rácz Jenő" hamburgerért 4280 forintot fizettünk.

Mekis hamburger felextrázva

Természetesen a krumpli és az innivaló semmi újdonságot nem jelentett. Az egyedi szószt sem kaptuk meg, amely ezek szerint csak a fűszeres krumplihoz jár, így azonnal az önmagában 3590 forintért megvásárolható hamburgerre fókuszáltunk.

Mivel belefért egy hagyományos méretű mekis dobozba, már becsomagolva is látszott, hogy ennyi pénzért is azt a méretet kapjuk, amit a hálózat többi terméke esetében megszokhattunk.

A dedikált, dombornyomott csomagolás és a feliratos papír, amelyen Rácz Jenő üzenete áll, szép dizájnelem, de ha ettől olcsóbb lenne az étel, valószínűleg a legtöbben lemondanának róla.

Maga a hamburger pedig ránézésre pont olyan, mint a hálózat többi terméke: buci, hús, sajt, zöldségek és szósz – néhány extra hozzávaló kíséretében.

A lényeg persze a részletekben rejlik. A buci extrán vajas, briósszerű, len- és szezámmagos zsemle. A hús 100 százalék marha, a sajt tömbből szeletelt füstölt, a saláta lollo rosso, a szósz pedig a Magyarországon kevéssé ismert fekete – azaz fermentált – fokhagymából készült. A hamburgerben lapul még bacon, illetve pirított és friss hagyma is.