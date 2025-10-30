Szegedről a Louvre-ig: a joghallgató, aki művészetével meghódította Párizst

Az utóbbi években egymást követik a szegedi tehetségek sikerei, a város feltörekvő fiataljai egyre gyakrabban hívják fel magukra a figyelmet nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is. Most egy újabb elismerés bizonyítja, hogy Szeged a kreatív elmék városa is. A szegedi hallgatónak három alkotását is kiállították a párizsi Louvre-ban.

A szegedi egyetemistának három alkotása került ki a Louvre falaira. Fotó: Győri Anett

Gyermekkori rajzolásból a párizsi Louvre kiállításáig

Győri Anett a Szegedi Tudományegyetem végzős joghallgatója. Már gyermekkorában szenvedélyévé vált a rajzolás, ám komoly előrelépést annak felismerése hozta meg számára, hogy a vizuális kifejezés a sikeres megjelenés és tudományos kommunikáció esszenciáját képezi.

– Az elmúlt években a tudomány és a művészet egymásba fonódása tette lehetővé, hogy a kutatásaim komplex gondolatai mélyebb, intuitívabb szinten szólaljanak meg és még inkább magukra vonják a nemzetközi közönség figyelmét. Ráébredtem arra is, hogy a megismerés folyamata nem ér véget a következtetések levonásával; igazán ott kezdődik el, ahol az ötletek művészivé válnak. Ez indított el azon az úton, hogy tudatosan a saját készítésű vizuális elemeket – például illusztrációk, poszterek, diagramok – alkalmazzam a publikációimban és előadásaimban – mondta.

Anett számára az alkotás egy vizuális ars poetica. Véleménye szerint a művészet az a kapocs, amely a kutatást aprólékos részleteit egyetlen, átfogó narratívává képes összeállítani.

– Ennek láttatására épül a „Meandering Mind” (Kanyargó Elme) című képem is. Az illusztráció lágy, szálazott textúrája és a színek gondos rétegzése képezi le azt a folyamatot, ahogy a „narrátor” a tudományos adatokat egy koherens, érzéki formává alakítja. A zöld szín a fejlődést, a kék szín pedig a kutatásban rejlő elméleti távlatokat és a gondolkodás tágulását szimbolizálja.

Alkotásain a magyar népművészet és a dél-alföldi táj szeretete is visszaköszön

Stílusa egyedi, amolyan hidrid művészetet képvisel: a hagyományos ceruzarajz és a festészet elemeit ötvözi. Alkotásait elsősorban saját írásos munkáihoz készíti.