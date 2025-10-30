1 órája
Szegedről a Louvre-ig: a joghallgató, aki művészetével meghódította Párizst
Újabb nemzetközi sikert könyvelhet el Szeged. Egy helyi egyetemista alkotásai a világ egyik legrangosabb művészeti intézményében, a párizsi Louvre-ban kaptak helyet.
Az utóbbi években egymást követik a szegedi tehetségek sikerei, a város feltörekvő fiataljai egyre gyakrabban hívják fel magukra a figyelmet nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is. Most egy újabb elismerés bizonyítja, hogy Szeged a kreatív elmék városa is. A szegedi hallgatónak három alkotását is kiállították a párizsi Louvre-ban.
Gyermekkori rajzolásból a párizsi Louvre kiállításáig
Győri Anett a Szegedi Tudományegyetem végzős joghallgatója. Már gyermekkorában szenvedélyévé vált a rajzolás, ám komoly előrelépést annak felismerése hozta meg számára, hogy a vizuális kifejezés a sikeres megjelenés és tudományos kommunikáció esszenciáját képezi.
– Az elmúlt években a tudomány és a művészet egymásba fonódása tette lehetővé, hogy a kutatásaim komplex gondolatai mélyebb, intuitívabb szinten szólaljanak meg és még inkább magukra vonják a nemzetközi közönség figyelmét. Ráébredtem arra is, hogy a megismerés folyamata nem ér véget a következtetések levonásával; igazán ott kezdődik el, ahol az ötletek művészivé válnak. Ez indított el azon az úton, hogy tudatosan a saját készítésű vizuális elemeket – például illusztrációk, poszterek, diagramok – alkalmazzam a publikációimban és előadásaimban – mondta.
Anett számára az alkotás egy vizuális ars poetica. Véleménye szerint a művészet az a kapocs, amely a kutatást aprólékos részleteit egyetlen, átfogó narratívává képes összeállítani.
– Ennek láttatására épül a „Meandering Mind” (Kanyargó Elme) című képem is. Az illusztráció lágy, szálazott textúrája és a színek gondos rétegzése képezi le azt a folyamatot, ahogy a „narrátor” a tudományos adatokat egy koherens, érzéki formává alakítja. A zöld szín a fejlődést, a kék szín pedig a kutatásban rejlő elméleti távlatokat és a gondolkodás tágulását szimbolizálja.
Alkotásain a magyar népművészet és a dél-alföldi táj szeretete is visszaköszön
Stílusa egyedi, amolyan hidrid művészetet képvisel: a hagyományos ceruzarajz és a festészet elemeit ötvözi. Alkotásait elsősorban saját írásos munkáihoz készíti.
– A Sun Signature (A Nap kézjegye) élénk, tekergőző mintázata a népi fafaragások organikus erejét idézi. Ezzel egy időben az alkotás az életút és a fényesség szimbólumaként működik. A Budgieries (nyelvi játék, jelentése alapvetően: Hullámos papagájok) című illusztráció pedig a virágok részletgazdag ábrázolásával a magyar motívumok szimmetriáját és burjánzó szépségét emeli be, egyfajta modern, szürreális mesevilágot teremtve – mesélte.
A kiállítás lehetősége a szegedi hallgató ölébe hullott
Az igazi kritikus pillanat az volt, amikor felismerte, hogy a publikációkhoz és előadásokhoz készített illusztrációk, amelyek ötvözik a tudomány precizitását a magyar népművészet lírai érzelmeivel, már önálló életre keltek és széles körben megragadták az emberek figyelmét.
– Kapcsolatba kerültem pályázat útján egy külföldi művészeti társulattal, amelynek kurátorai felajánlották a kiállítási részvételt a világméretű Expo-n. Ami ezután következett, az egyedülálló és váratlan volt: a szponzorált párizsi kiállítás alkalma gyakorlatilag az ölembe hullott. Mivel még sosem voltam kiállítva, ez a kezdés rendkívülinek és erősnek mondható – fejtette ki.
A Louvre-komplexum konferencia központjában, a Les Salles du Carrousel patinás márványfalai között kiállítani minden addig szerzett elismerés legmagasabb fokát jelentette számára. A Salon International d'Art Contemporain keretében a szervezők nemcsak képi, szobrászati és énekzenei elemekkel, hanem a fények grandiózus játékával is elkápráztatták a tömeget. Az október 17. – 19. között megtartott show, a rendkívüli események ellenére is, több mint húszezer főt vonzott be.
Három alkotása került ki a Louvre-ba
Párizsban három képét, az alkotói munkájának kézzelfogható bizonyítékait állították ki digitális kivetítőkön és kerettel ellátva.
– A Meandering Mind gyakorlatilag a belső gondolkodásom térképét mutatja, a Budgieries című képben a népművészet dekoratív hagyományai találkoznak a szecesszió egzotikus, világpolgári ízlésével, amely az ágakon ülő madarak közötti hierarchiát is szemlélteti. A Sun Signature pedig a belső energiát mutatja, az álomszerű kép esszenciáját a vastag, spirálisan örvénylő vonások adják – mesélt alkotásairól a szegedi egyetemista.
– A világ egyik legfontosabb kulturális központjában kiállítani azt jelentette, hogy nemcsak magamat, hanem a magyar alkotóerő egyedi hangját is képviseltem – mondta. A kiállítás utolsó napján utaztam a francia fővárosba. Az utazás célját, azaz, hogy a nemzetközi művészeti világba bepillantást nyerjek és talán egy pillanatig magam is bekerüljek a nemzetközi körforgásba, sikerült teljesíteni, ami óriási dolog – egészítette ki.
