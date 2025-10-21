Megkóstoltuk Szeged legújabb őrületét, a Macko French Tacos-t, és az eredmény minket is meglepett

A Dél-Francia street food szenzáció meghódította Szegedet. Péntek a megnyitó napján a Kígyó utcában kígyózott a tömeg, rengetegen álltak sorba az ingyen ételért, hétfőn pedig mi is megkóstoltuk azt a gyorsételt, amivel állítólag a francia nemzetiségű gyorséttermek megpróbálták visszahódítani a piacot a Közel- és Távol-keleti riválisaiktól, de ez egy másik történet. Ez a Macko French Tacos.

Macko French Tacos Szegeden. Kipróbáltuk a legújabb street food őrületet és bejött. Fotó: Török János

A Macko French Tacos megérkezett Szegedre

Akkor nézzük azt a másik történetet! Míg a csirke nugget-es andalúz szószos fench tacos. (A chicken nugget – magyarul: csirkefalat – egy kis méretű, csont nélküli csirkehúsból készült étel, amelyet paníroznak vagy bevonnak tésztaréteggel, majd kisütnek, általában zsiradékban, de sütőben is elkészíthető.) A hivatalos definíció szerint a french tacos (francia taco, gyakran többes számban is így említik) alig hasonlít a hagyományos mexikói tacóhoz. Inkább egy rendkívül gazdagon töltött, grillezett szendvics, ami sokak szerint a burrito, a panini és a shawarma sandwich fúziója. Létrejöttét pedig egész egyszerűen a piacvesztés okozta. Vagy nem.

Mit rejt a tortilla?

Szegeden ez egy szűz piac, nem véletlen az érdeklődés és a siker. Nézzük, megéri-e. Tehát van egy alapunk, ami egy nagy, lágy tortilla, ebbe kerül a töltelék, a mi esetünkben zöldség, csirke, sült krumpli és bőséges szósz. A végeredmény egy masszív, téglalap alakú „ételtégla”. A grillezéstől a tortilla külseje szépen megpirult, sötét csíkokkal. Fogása is sugallja, hogy nem egy könnyű salátáról van szó. Meglepően kiadós, az ár-érték arány megfelelő: 2190 és 2490 forint egy adag.

A személyre szabható gyorsétel

Érdekes a sült krumpli egy szendvicsben, de működik. A szósz majdnem mindent puhává tesz, de csak majdnem mert a csirkefalatok bundája és a zöldség is kellemesen ropog. A french tacos egy kiadós, laktató és személyre szabható gyorsétel. A választék bőséges, variálható, a méretek ígéretesek.