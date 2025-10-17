Megőrültek érte a szegediek: ingyen tacóért álltak sorba a Kígyó utcában

Majdnem a Feketesas utcáig ért a sor péntek délelőtt a Kígyó utcában, ahol megnyílt Szeged legújabb gyorsétterme, a Macko French Tacos.

Sorban álltak a vendégek a Macko French Tacos megnyitóján a Kígyó utcában Szegeden. Fotó: Török János

Hatalmas érdeklődés a Macko French Tacos megnyitóján

Míg kint türelmesen vártak a vendégek az első száz ingyen tacosra, Hegedűs Bencével beszélgettünk. A fiatalember és társa, Szivacski Nimród mögött a Macko hamburgerező, a Nüx étterem, egy tésztázó és most egy mexikói ihletésű gyorsétterem áll, ezért azt kérdeztük tőle, ami a siker titka.

Ez még nem a siker?

– Nem tudok még mit mondani a sikerről, majd meglátjuk – mondta szerényen Bence. De az biztos, hogy jó érzés, amikor azt látják, hogy bár a városban mindenki arról panaszkodik, milyen nehéz a vendéglátás, itt alig győzik a kiszolgálást. A French Tacos egy korábbi tésztázó helyén nyílt meg. A kis alapterületű konyha miatt a tulajdonosok egyszerűbb, de minőségi street food termékre váltottak.

Óriási sikert aratott a Macko French Tacos megnyitója. Fotó: Török János

Szegeden eddig hiányzott

– A konyha elég kicsi, és nem volt könnyű fenntartani a minőséget a korábbi étlappal – mesélte Bence. – Ezért döntöttünk úgy, hogy váltunk, és olyan terméket kínálunk, amihez nem kell hatalmas konyhai háttér, mégis lehet benne kreativitás és íz. A tacos a nyugati trendeknek megfelelő, gyorsan elkészíthető, látványos fogás, amely egyre népszerűbb, de Szegeden eddig hiányzott a kínálatból.

Egy hamburgerezőtől az éttermen át a tésztázóig

– Nem kell álszentnek lenni – mondta Bence. – Egy kis hamburgerezőből idáig fejlődni sok évbe telt. Egy harmadik társunk, is csatlakozott hozzánk, vele tudtuk megnyitni a nagyobb éttermet. A mostani helyet pedig szó szerint a saját kezünkkel újítottuk fel – tette hozzá. Sikerről azonban még nem beszélne. Azt kérte, térjünk vissza rá öt-tíz év múlva.

Na, és milyen?

Közben az első néhány szerencsés megkapta az ételt. Nem vártak sokáig, az kicsomagolták és utcán nekiestek. Mindannyian azt mondták, tényleg nagyon finom.

Mi az a french tacos? A french tacos magyarul francia tacóként ismert. A név ellenére ez az étel nem azonos a hagyományos mexikói tacóval, inkább egy burritóhoz vagy quesadillához hasonlít. Az alapja nagy, grillezett liszt alapú tortilla. A megtöltött tortillát téglalap alakúra hajtogatják, majd panini- vagy kontaktgrillen megpirítják. A 2000-es évek elején, Franciaországban jött létre, válaszul a gyorséttermi kínálatra. A french tacos tehát egy kiadós, gazdagon töltött, grillezett szendvics, amely a francia-arab street food kultúra jellegzetes fogása.