A szakértő szavai mindent megváltoztatnak, amit a téli madáretetésről hittünk

Ezekben a napokban készülnek el a madáretetők- és itatók, a boltok polcain újra megjelennek a madaraknak szánt magvak és keverékek. A madáretetésre már minden készen áll, de mikor érdemes elkezdeni? Tokody Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület vármegyei titkára válaszol kérdéseinkre. Annyit elárult, hogy a madáretetés elsődlegesen nem a túlélésről szól.

A madáretetés nélkül is meglennének a madarak, csak az emberek számára fontos. Illusztráció: Shutterstock

Mikor kezdődik a madáretetés időszaka?

Tokody Béla szerint a szárnyasok ilyenfajta gondozását az első fagyok idején érdemes elkezdeni. Ez általában november közepére tehető, de semmiképpen se várjunk vele decemberig. Az etetési időszak novemberben indul és március elejéig tart, így nem nyúlik bele a költési időszakba. A mai enyhébb telek miatt már március elején ajánlott befejezni az etetést – nyilatkozta lapunknak Tokody Béla.

Mit tegyünk az etetőbe?

A szakember szerint a legjobb, ha olajos magvakat kínálunk nekik, de szívesen fogyasztanak gyümölcsöt, például almát, és kalóriadús vajszeleteket.

A Lidl üzleteiben megtalálható klasszikus napraforgó-eleség 999 Ft/kg áron szinte minden madár kedvence, a téli hizlaló keverék energiadús összetételével pedig a hideg napokon segíti a madarakat. A változatos magvakat tartalmazó madáreleség-keverék 799 Ft/kg áron több madárfaj igényeit is kielégíti, míg a 599 Ft/500 g-os madáreledel-golyók praktikus formájuk miatt könnyen kihelyezhetők a kertben. A kék-és széncinegék a szalonnadarabokat is szeretik.

A madáritató talán még nagyobb segítség lehet, hiszen a szárnyasok télen is friss vízre szomjaznak, ezt az év 365 napján biztosíthatjuk számukra. Ha az etető mellé még kihelyezünk egy-két madárodút, akkor nemcsak az etetés idejére segítjük a madarakat, de az odúkban éjszakázhatnak, és a költési időszakban is használatba vehetik.

Tokody Béla szerint sokan úgy gondolják, hogy a madáretetés a madarak túlélését szolgálja, pedig ez nem teljesen igaz. A tollasok önmagukban is jól el vannak, a természetes táplálék bőven fedezi szükségleteiket. A madáretetés leginkább az ember élményéért, tanulásáért és a természet közelségéért történik. Ilyenkor ugyanis különleges lehetőség nyílik a madárvilág megfigyelésére.