Nem csak finom, de szuperegészséges is, így elkerülheted a betegségeket

A mandarin nemcsak finom, hanem igazi vitaminbomba is, amely az őszi-téli időszakban különösen hasznos. Októbertől januárig tart a szezonja, ilyenkor kaphatók a legédesebb és legaromásabb gyümölcsök. A Mindmegette összegyűjtötte, hogyan érdemes ellenőrizni a gyümölcsöt mielőtt megvásároljuk.

A mandarin fogyasztás előnyei közé tartozik, hogy erősíti az immunrendszert, frissít, és természetes módon segíti a szervezet vitaminpótlását. Illusztráció: Shutterstock

Az érett mandarin élénk narancssárga színű, kellemesen nehéz, és enyhén rugalmas tapintású. A friss citrusos illat szintén jó jel arra, hogy a gyümölcs ízletes és lédús lesz.

A mandarin fogyasztás előnyei

A mandarin magas C-vitamin-tartalmával támogatja az immunrendszert, segíti a megfázások megelőzését, és A-, illetve B-vitaminokat is tartalmaz. Rostban gazdag, így hozzájárul az emésztés egészségéhez és hosszan tartó teltségérzetet biztosít. Antioxidánsai védenek a sejtkárosodástól és lassítják az öregedési folyamatokat. Egyetlen közepes méretű mandarin a napi ajánlott C-vitamin-bevitel több mint harmadát fedezi.

Rendszeres fogyasztása segíti a vitaminpótlást a hideg hónapokban, jót tesz a bőrnek és a hajnak, valamint enyhe vízhajtó hatásával segíti a méregtelenítést. A mandarin természetes édessége miatt remek nassolnivaló, amely egészséges alternatívát nyújt a cukros finomságok helyett.