október 18., szombat

Lukács névnap

10°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Halászlé vagy hallé?

1 órája

Egy mozdonyban sülő halétel lepte meg a látogatókat az első mártélyi halfesztiválon – galériával

Címkék#Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetség#mártélyi halfesztivál#halászlé

A Mártélyi holtág partján, a Bodnár Bertalan Természet- és Környezetvédelmi Központban rendezte meg a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége az I. Mártélyi Halfesztivált és kézműves vásárt. Annyian voltak kíváncsiak az eseményre, hogy a mártélyi üdülőterület főutcáján alig lehetett parkolóhelyet találni. A mártélyi halfesztivál egyből népszerű lett.

Kovács Erika

A mártélyi halfesztiválon tíz versenyző főzött különféle halételeket, a sláger természetesen a halászlé volt. Vagy a hallé. Hogy hogy helyes használni? Erre is rákérdeztünk. 

Sikeres volt a mártélyi halfesztivál
Nem volt előzménye, elsőre is népszerű lett a mártélyi halfesztivál. Fotó: Kovács Erika

Mártélyi halfesztivál: régóta dédelgették az ötletet, most a helyszín is meglett hozzá

A hódmezővásárhelyi önkormányzat mártélyi üdülőterületen lévő nádfedeles panziója, a Bodnár Bertalan oktatóközpont és az ifjúsági szálló veszteséget termelt a megyei jogú városnak, ezért meghirdették bérbeadásra. Az újra kiírt, második pályázat nyertese két évre a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége lett. Két évre 5 millió forint bérleti díjat fizetnek. 

Azóta a létesítményekbe ismét élet költözött. Az oktatóközpont udvara pedig kiválóan alkalmas szabadtéri rendezvényekre. A Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetségének régóta dédelgetett terve volt a halfesztivál, amihez immár a helyszín is adott lett.

Még egy mozdonyban is készült halétel

Az I. Mártélyi Halfesztiválra már kezdéskor annyian érkeztek, hogy alig lehetett parkolóhelyet találni a holtág mellett.

– Keresni sem lehetett volna jobb helyszínt a halfesztiválnak, mint a Holt-Tisza környezete. Mártély minden évszakban gyönyörű, de most ősszel egyenesen mesés – mondta Gósz Zoltán, a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége elnöke. A rendezvényen tízen versenyeztek. Voltak, akik különféle formájú bográcsokban főzték a halételeket, de láttunk tárcsán sütött halszeleteket, sőt, egy mozdony formájú főzőalkalmatosságot is. Az emberek sorban álltak halkolbászt kóstolni és sokan vettek ebédre halászlét is. 

I. Halfesztivál és kézműves vásár Mártélyon

Fotók: Kovács Erika

Nevezhetjük így is, úgy is

Hogy hogyan is helyes, halászlé, vagy hallé? Erre is rákérdeztünk Gósz Zoltánnál.

– Ez egy érdekes dolog. A magyarosabb, hagyományosabb elnevezés talán a halászlé, hiszen a halászok készítették először ezt az ételt. De a hallé is helyes, hiszen halból készül a finom leves. Itt, a fesztiválon nemcsak leves készül, látható halfüstölés, halkolbász töltés, halfasírt-, olajos hal-, sült hal készítés is. Nem is gondolná az ember, mennyi minden készíthető halból – mondta Gósz Zoltán, akitől megtudtuk a megyei szövetségnek több mint 18 ezer tagja van. A taglétszám minden évben növekszik és adott az utánpótlás is.

A mártélyi halfesztiválon fellépett a Grimbusz Színház, Beliczai Balázs humorista, Lajtai Katica és Berkes Bálint duója, a Kankalin Táncegyüttes és a Csürhe banda.

Látvány-haltelepítésre is sor került. 500 kiló kétnyaras pontyot telepítettek a Holt-Tiszába, amik közül 100 volt jelölt. Ezeket már jövőre kifoghatják a horgászok.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu