Egy mozdonyban sülő halétel lepte meg a látogatókat az első mártélyi halfesztiválon – galériával

A mártélyi halfesztiválon tíz versenyző főzött különféle halételeket, a sláger természetesen a halászlé volt. Vagy a hallé. Hogy hogy helyes használni? Erre is rákérdeztünk.

Nem volt előzménye, elsőre is népszerű lett a mártélyi halfesztivál. Fotó: Kovács Erika

Mártélyi halfesztivál: régóta dédelgették az ötletet, most a helyszín is meglett hozzá

A hódmezővásárhelyi önkormányzat mártélyi üdülőterületen lévő nádfedeles panziója, a Bodnár Bertalan oktatóközpont és az ifjúsági szálló veszteséget termelt a megyei jogú városnak, ezért meghirdették bérbeadásra. Az újra kiírt, második pályázat nyertese két évre a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége lett. Két évre 5 millió forint bérleti díjat fizetnek.

Azóta a létesítményekbe ismét élet költözött. Az oktatóközpont udvara pedig kiválóan alkalmas szabadtéri rendezvényekre. A Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetségének régóta dédelgetett terve volt a halfesztivál, amihez immár a helyszín is adott lett.

Még egy mozdonyban is készült halétel

Az I. Mártélyi Halfesztiválra már kezdéskor annyian érkeztek, hogy alig lehetett parkolóhelyet találni a holtág mellett.

– Keresni sem lehetett volna jobb helyszínt a halfesztiválnak, mint a Holt-Tisza környezete. Mártély minden évszakban gyönyörű, de most ősszel egyenesen mesés – mondta Gósz Zoltán, a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége elnöke. A rendezvényen tízen versenyeztek. Voltak, akik különféle formájú bográcsokban főzték a halételeket, de láttunk tárcsán sütött halszeleteket, sőt, egy mozdony formájú főzőalkalmatosságot is. Az emberek sorban álltak halkolbászt kóstolni és sokan vettek ebédre halászlét is.