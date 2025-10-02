október 3., péntek

Helga névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előadás

Tegnap, 18:12

Szakember mondja el, hogy a menopauza több is lehet, mint egy változókori csapás

Címkék#agóra#menopauza#előadás

Hogyan lehet elkerülni, hogy a változó kort csapásként éljük meg? Erre ad szakember választ pénteken az Agórában. Az előadást a menopauza világnapja alkalmából szervezik.

Delmagyar.hu

 A változókor sokak számára félelmet vagy veszteséget jelent. Október közepén tartják a menopauza világnapját, mely alkalomból pénteken 17 órától a Szent-Györgyi Albert Agórában előadást tart a témában Fábián Gyöngyi. A menopauza mint lehetőség című est fő kérdése, hogy mi lenne, ha úgy tekintenénk erre az elkerülhetetlen jelenségre, mint egy új kezdetre. A szakember orvosként és nőként szeretné megmutatni, hogyan érthetjük meg jobban a testünk működését és hogyan alakíthatjuk át a nehézségeket lehetőséggé. 

menopauza
A Menopauza mint lehetőség című előadáson fog Fábián Gyöngyi beszélni. Fotó: Dr. Fábián Gyöngyi / Facebook

A menopauza orvosi és holisztikus megközelítésből

Az előadáson kiderül, hogyan tud a modern orvoslás és a holisztikus, ősi gyógyászat segíteni abban, hogy könnyebben, tudatosabban éljük meg a változásokat. Szó esik a táplálkozás útvesztőiről és arról, hogyan találhatjuk meg az utat az egészséges étkezéshez. Fábián Gyöngyi megosztja a gyakorlati lehetőségeket, hogy mit tehetünk a testünkért, a lelkünkért, hogy ne csak túléljük, hanem valóban megéljük ezt az időszakot, illetve arról is beszél, mikor kell segítséget kérni, és hogyan találhatunk erőt önmagunkban, hogy a változásokban ne elakadást, hanem új lehetőséget lássunk.

Az előadás mindazoknak szól, akik most vannak benne a változókorban, és keresik a kapaszkodókat, 40 év felettiek és szeretnének előre felkészülni, édesanyaként, lányként vagy barátnőként támogatni szeretnének valakit, aki most halad ezen az úton, vagy már a menopauza utáni években járnak, és szeretnék felfedezni, hogyan tudják egészségüket, nőiességüket és belső erejüket tovább építeni. Az eseményre jegyek a drfabiangyongyi.hu weboldalon, vagy a cooltix oldalán kaphatók.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu