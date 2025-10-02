Szakember mondja el, hogy a menopauza több is lehet, mint egy változókori csapás

A változókor sokak számára félelmet vagy veszteséget jelent. Október közepén tartják a menopauza világnapját, mely alkalomból pénteken 17 órától a Szent-Györgyi Albert Agórában előadást tart a témában Fábián Gyöngyi. A menopauza mint lehetőség című est fő kérdése, hogy mi lenne, ha úgy tekintenénk erre az elkerülhetetlen jelenségre, mint egy új kezdetre. A szakember orvosként és nőként szeretné megmutatni, hogyan érthetjük meg jobban a testünk működését és hogyan alakíthatjuk át a nehézségeket lehetőséggé.

A Menopauza mint lehetőség című előadáson fog Fábián Gyöngyi beszélni. Fotó: Dr. Fábián Gyöngyi / Facebook

A menopauza orvosi és holisztikus megközelítésből

Az előadáson kiderül, hogyan tud a modern orvoslás és a holisztikus, ősi gyógyászat segíteni abban, hogy könnyebben, tudatosabban éljük meg a változásokat. Szó esik a táplálkozás útvesztőiről és arról, hogyan találhatjuk meg az utat az egészséges étkezéshez. Fábián Gyöngyi megosztja a gyakorlati lehetőségeket, hogy mit tehetünk a testünkért, a lelkünkért, hogy ne csak túléljük, hanem valóban megéljük ezt az időszakot, illetve arról is beszél, mikor kell segítséget kérni, és hogyan találhatunk erőt önmagunkban, hogy a változásokban ne elakadást, hanem új lehetőséget lássunk.

Az előadás mindazoknak szól, akik most vannak benne a változókorban, és keresik a kapaszkodókat, 40 év felettiek és szeretnének előre felkészülni, édesanyaként, lányként vagy barátnőként támogatni szeretnének valakit, aki most halad ezen az úton, vagy már a menopauza utáni években járnak, és szeretnék felfedezni, hogyan tudják egészségüket, nőiességüket és belső erejüket tovább építeni. Az eseményre jegyek a drfabiangyongyi.hu weboldalon, vagy a cooltix oldalán kaphatók.