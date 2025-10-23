október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

18°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
65 év felettieknek

4 órája

A kisteleki mesemondó versenyre péntekig lehet regisztrálni, de kemény közönség előtt kell fellépniük

Címkék#kistelek#verseny#vers#mese#gyerek

Október 30-án nem mindennapi rendezvényt tartanak Kisteleken. A járásban élő 65 év felettiekre vár a mesemondó verseny Kisteleken, amire péntekig még jelentkezhetnek a nagypapák és nagymamák.

Munkatársunktól

Nem először lesz mesemondó verseny Kisteleken. Az ideit, az ismert mondókát idéző Mese, mese, mátka… elnevezésűt október 30-án, csütörtökön 10 órától rendezik meg a szervező Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Tisza utca 1. szám alatti székhelyén a 65 év feletti kisteleki járásban élőknek.
 

Hagyománnyá vált a mesemondó verseny Kisteleken
A mesemondó verseny Kisteleken már hagyománnyá vált. Illusztráció: Shutterstock 

Inkább szaval

Az ópusztaszeri Varga Sándorné Ida mamát a szegedi Dankó Pista Nótakórus motorjaként, szervezőjeként, „mindeneseként” ismerhették meg olvasóink. Arról is értesülhettek, hogy rendszeresen indul versmondó és szavalóversenyeken, melyeken nagy átéléssel, remekül adja elő a kiválasztott költeményt. Kíváncsiak voltunk, vajon a járási központban tartandó mesemondó versenyre benevez-e?

– Maradok a verseknél, a szavalásnál, hiszen úgy tudom, a helyszínen gyerekeknek kell elmondani a mesét, mint otthon az unokáknak. Nekem már felnőtt korú unokáim vannak, és inkább ők mesélnek nekem, én pedig tátott szájjal hallgatom történeteiket – mondta nevetve Ida mama. Megjegyezzük: lehet, hogy a dédunokáinak még mesélnie kell...

A mesemondó verseny Kisteleken

Mint már említettük, a mesemondó versenyt október, 30-án délelőtt tartják a szervező központjában, és erre a megmérettetésre szabadon választott, 5-8 percnél nem hosszabb mesével lehet nevezni, ami akár felolvasva is előadható. 

A 65 év felettiek még október 24-ig jelentkezhetnek a versenyre – ha eddig elmulasztották volna – a fenti címen, vagy Farkas-Bukor Renátánál a 30/454-8112-es telefonszámon.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu