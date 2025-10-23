A kisteleki mesemondó versenyre péntekig lehet regisztrálni, de kemény közönség előtt kell fellépniük

Nem először lesz mesemondó verseny Kisteleken. Az ideit, az ismert mondókát idéző Mese, mese, mátka… elnevezésűt október 30-án, csütörtökön 10 órától rendezik meg a szervező Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Tisza utca 1. szám alatti székhelyén a 65 év feletti kisteleki járásban élőknek.



A mesemondó verseny Kisteleken már hagyománnyá vált. Illusztráció: Shutterstock

Inkább szaval

Az ópusztaszeri Varga Sándorné Ida mamát a szegedi Dankó Pista Nótakórus motorjaként, szervezőjeként, „mindeneseként” ismerhették meg olvasóink. Arról is értesülhettek, hogy rendszeresen indul versmondó és szavalóversenyeken, melyeken nagy átéléssel, remekül adja elő a kiválasztott költeményt. Kíváncsiak voltunk, vajon a járási központban tartandó mesemondó versenyre benevez-e?

– Maradok a verseknél, a szavalásnál, hiszen úgy tudom, a helyszínen gyerekeknek kell elmondani a mesét, mint otthon az unokáknak. Nekem már felnőtt korú unokáim vannak, és inkább ők mesélnek nekem, én pedig tátott szájjal hallgatom történeteiket – mondta nevetve Ida mama. Megjegyezzük: lehet, hogy a dédunokáinak még mesélnie kell...

A mesemondó verseny Kisteleken

Mint már említettük, a mesemondó versenyt október, 30-án délelőtt tartják a szervező központjában, és erre a megmérettetésre szabadon választott, 5-8 percnél nem hosszabb mesével lehet nevezni, ami akár felolvasva is előadható.

A 65 év felettiek még október 24-ig jelentkezhetnek a versenyre – ha eddig elmulasztották volna – a fenti címen, vagy Farkas-Bukor Renátánál a 30/454-8112-es telefonszámon.