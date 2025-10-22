2 órája
Sokakat érintő lépésre készül a Meta, megváltozik a Messenger használata
A Meta megerősítette, hogy december 15-én megszűnik a Messenger asztali alkalmazás Windows és Mac rendszereken.
A döntéssel a Messenger asztali alkalmazás megszűnése hivatalossá vált, a felhasználók pedig ezután már csak a Facebook webes felületén érhetik el az üzenetküldőt.
Mit jelent a Messenger asztali alkalmazás megszűnése?
A vállalat közölte, hogy az alkalmazásban értesítést kapnak azok, akik még használják, majd 60 nap áll rendelkezésükre, hogy befejezzék a Mac-verzió használatát, mielőtt azt teljesen blokkolják. A Meta javasolja az app törlését, és azt, hogy a felhasználók térjenek át a Facebook asztali alkalmazására vagy a Messenger online verziójára.
A Messenger webes verziója továbbra is elérhető lesz minden funkcióval és a korábbi beszélgetésekhez való hozzáféréssel.
A Meta arra is ösztönzi a felhasználókat, hogy kapcsolják be a biztonságos tárhelyet és állítsanak be PIN-kódot, ezzel megőrizve üzeneteik védelmét az átállás idején. A beállítások a Messenger profilmenüjében, az Adatvédelem és biztonság > Végpontok között titkosított csevegések menüpont alatt találhatók.
A Messenger asztali alkalmazás megszűnése egy új korszakot jelent a Meta számára, amely a biztonságosabb, egységesebb és webalapú kommunikációs élmény felé mutat.
