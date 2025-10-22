október 23., csütörtök

Változás

8 órája

Sokakat érintő lépésre készül a Meta, megváltozik a Messenger használata

A Meta megerősítette, hogy december 15-én megszűnik a Messenger asztali alkalmazás Windows és Mac rendszereken.

Delmagyar.hu

A döntéssel a Messenger asztali alkalmazás megszűnése hivatalossá vált, a felhasználók pedig ezután már csak a Facebook webes felületén érhetik el az üzenetküldőt.

Mobilon a Messenger logója, a Messenger asztali alkalmazás megszűnése hivatalos.
A Messenger asztali alkalmazás megszűnése hivatalos. Fotó: Shutterstock

Mit jelent a Messenger asztali alkalmazás megszűnése? 

 A vállalat közölte, hogy az alkalmazásban értesítést kapnak azok, akik még használják, majd 60 nap áll rendelkezésükre, hogy befejezzék a Mac-verzió használatát, mielőtt azt teljesen blokkolják. A Meta javasolja az app törlését, és azt, hogy a felhasználók térjenek át a Facebook asztali alkalmazására vagy a Messenger online verziójára.

A Messenger webes verziója továbbra is elérhető lesz minden funkcióval és a korábbi beszélgetésekhez való hozzáféréssel. 

A Meta arra is ösztönzi a felhasználókat, hogy kapcsolják be a biztonságos tárhelyet és állítsanak be PIN-kódot, ezzel megőrizve üzeneteik védelmét az átállás idején. A beállítások a Messenger profilmenüjében, az Adatvédelem és biztonság > Végpontok között titkosított csevegések menüpont alatt találhatók. 

A Messenger asztali alkalmazás megszűnése egy új korszakot jelent a Meta számára, amely a biztonságosabb, egységesebb és webalapú kommunikációs élmény felé mutat.

