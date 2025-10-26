október 26., vasárnap

30 perce

Mi fán terem a mézga? Segélykiáltás vagy veszélyes betegség? Növényorvos válaszolt

Címkék#fa#Délmagyar Podcast#növényorvos#mézga#Sipos gazda

Gyermekkoromban a kertünkben volt egy hatalmas cseresznyefa, aminek a törzsén, a kéreg repedései között sokszor lett egy átlátszó, sárgás, kívül keményre megszáradt valami, amit mi, a többi gyerekkel kiskéssel általában lekapartunk a fáról. Ez volt a mézga. No, nem az Aladár.

Kovács Erika

A sárgás valami belül nyúlós volt és szerintünk ehető. Még az íze sem volt annyira borzalmas, olyan kesernyésen édes. Mi csak macskaméznek hívtuk, de hivatalosan mézga.

mézga tanácsok sipos gazdával
Mézga jelent meg a fáján? Akkor jó, ha tudja, mi a teendője… Fotó: DM

Mézga, és még nagyon sok neve van

Megmaradtunk, nem lett semmi bajunk tőle. A macskaméz csak egy népi név, vannak, akik famézgának, koldusméznek, gyantagyöngynek, mézgagyöngynek, vagy facsipának nevezik a mézgát.

Mi ez a sárga valami?

Vajon mitől képződik a fán a mézga? Betegség, vagy egy tünet, a fa segélykiáltása, egy sárga könnycsepp a segítség érdekében?

A növényorvos elmondja

Mi a teendője a gazdának, ha mézgás lesz a fája? Leszedje és ezzel el lesz intézve a kérdés? Jó, ha növénydoktort keres, vagy csak egyszerűen vessen keresztet a fára? Erről beszélgettünk Sipos József növényorvossal, Sipos gazdával.

