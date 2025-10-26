11 perce
Mi fán terem a mézga? Segélykiáltás vagy veszélyes betegség? Növényorvos válaszolt
Gyermekkoromban a kertünkben volt egy hatalmas cseresznyefa, aminek a törzsén, a kéreg repedései között sokszor lett egy átlátszó, sárgás, kívül keményre megszáradt valami, amit mi, a többi gyerekkel kiskéssel általában lekapartunk a fáról. Ez volt a mézga. No, nem az Aladár.
A sárgás valami belül nyúlós volt és szerintünk ehető. Még az íze sem volt annyira borzalmas, olyan kesernyésen édes. Mi csak macskaméznek hívtuk, de hivatalosan mézga.
Mézga, és még nagyon sok neve van
Megmaradtunk, nem lett semmi bajunk tőle. A macskaméz csak egy népi név, vannak, akik famézgának, koldusméznek, gyantagyöngynek, mézgagyöngynek, vagy facsipának nevezik a mézgát.
Mi ez a sárga valami?
Vajon mitől képződik a fán a mézga? Betegség, vagy egy tünet, a fa segélykiáltása, egy sárga könnycsepp a segítség érdekében?
A növényorvos elmondja
Mi a teendője a gazdának, ha mézgás lesz a fája? Leszedje és ezzel el lesz intézve a kérdés? Jó, ha növénydoktort keres, vagy csak egyszerűen vessen keresztet a fára? Erről beszélgettünk Sipos József növényorvossal, Sipos gazdával.
