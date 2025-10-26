Mi fán terem a mézga? Segélykiáltás vagy veszélyes betegség? Növényorvos válaszolt

A sárgás valami belül nyúlós volt és szerintünk ehető. Még az íze sem volt annyira borzalmas, olyan kesernyésen édes. Mi csak macskaméznek hívtuk, de hivatalosan mézga.

Mézga jelent meg a fáján? Akkor jó, ha tudja, mi a teendője… Fotó: DM

Mézga, és még nagyon sok neve van

Megmaradtunk, nem lett semmi bajunk tőle. A macskaméz csak egy népi név, vannak, akik famézgának, koldusméznek, gyantagyöngynek, mézgagyöngynek, vagy facsipának nevezik a mézgát.

Mi ez a sárga valami?

Vajon mitől képződik a fán a mézga? Betegség, vagy egy tünet, a fa segélykiáltása, egy sárga könnycsepp a segítség érdekében?

A növényorvos elmondja

Mi a teendője a gazdának, ha mézgás lesz a fája? Leszedje és ezzel el lesz intézve a kérdés? Jó, ha növénydoktort keres, vagy csak egyszerűen vessen keresztet a fára? Erről beszélgettünk Sipos József növényorvossal, Sipos gazdával.