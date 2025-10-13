október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

44 perce

Michelin-díjak: Szeged újra bebizonyította, hogy a gasztronómia városa – galériával

Címkék#Michelin Guide#étterem#hotel

Átadták a vendéglátás legnagyobb elismerését. Az éttermek a Michelin-csillagért, a szállodák a Michelin-kulcsért voltak versenyben. Mindkét kategóriában születtek szegedi sikerek.

Timár Kriszta

Idén először adták át a hazai Michelin-kulcsos szállodai minősítéseket. A rendszer a szállodák Michelin-csillagának számít, és a vendégfogadás, a design, a kiszolgálás és a helyszínhez való hiteles kapcsolódás kiválóságát ismeri el.

Michelin díjas art hotel szeged egyik szobaja
A szegedi Art Hotel is a Michelin által ajánlott, kivételes élményt nyújtó helyszínek közé került. Fotó: Karnok Csaba

A Michelin Guide már 2024-ben is megjelentette első magyarországi szállodai ajánlásait, de Michelin-kulcsokat most ítéltek oda először hazai szálláshelyeknek. A nemzetközi program célja, hogy világszerte kiemelje azokat a hoteleket, amelyek egyedülálló élményt, személyes hangvételt és kimagasló minőséget nyújtanak.

Negyvenkét hazai hotelt emelt ki a Michelin guide

A hotelek legértékesebb elismerésének számító kulcsokat 13 kiválóság viselheti hazánkban – ebből tíz hotel a fővárosban található. Közülük ketten mindjárt két kulcsot érdemeltek ki, míg 29 hotel a Michelin által ajánlott helyszínek nívós listájára került fel.
A Michelin Guide magyarországi hotelkalauza így már összesen 42, kivételes élményt kínáló hazai szállodára hívja fel a figyelmet.

Kétkulcsos minősítést kapott a Four Seasons Hotel Gresham Palace és a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel.

Egykulcsos szálláshely lett az Anantara New York Palace Budapest, a Dorothea Hotel, a Hotel Clark Budapest, a Kimpton Bem Budapest, a Kozmo Hotel Suites & Spa, a Párisi Udvar Hotel Budapest, a Verno House, a W Budapest, illetve vidéki szálláshelyek közül a BOTANIQ Castle of Tura, a balatonfüredi Hotel Petit Bois, valamint a tatai Platán Manor.

A Michelin által ajánlott, kivételes élményt nyújtó helyszínek között három szegedi hotel is szerepel. A világ vezető étteremkalauza felhelyezte így a világtérképre a Noir Hotelt, az Art Hotel Szegedet és a Riva Prestige Hotelt.

Ilyenek az Art Hotel Szeged szobái

Fotók: Karnok Csaba

Éttermek közül immár két szegedi szerepel a nemzetközi térképen

A Michelin egyébként átadta éttermi elismeréseit is. A rangos eseményen azokat a hazai éttermeket ünnepelték, amelyek a legszigorúbb nemzetközi ellenőrök mércéje szerint is nap mint nap kivételes minőséget és ízélményt kínálnak vendégeiknek.

Eszerint továbbra is két Michelin-csillaga van a tatai Platán Gourmet-nek és a fővárosi Standnak. Nyolc étterem megőrizte egy Michelin-csillagát, a 11 Bib Gourmand minősítéssel rendelkező étteremhez pedig újabb kettő csatlakozott.

A legjobbak körébe immár két szegedi étterem is tartozik. Korábbi Michelin tányér ajánlását megőrizte az Alkimista, a Tiszavirágot pedig idén díjazták először ezzel az elismeréssel. Ez a szimbólum olyan éttermeket jelöl, melyek nem kaptak csillagot, de jó minőségű ételeket kínálnak.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu