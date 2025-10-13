44 perce
Michelin-díjak: Szeged újra bebizonyította, hogy a gasztronómia városa – galériával
Átadták a vendéglátás legnagyobb elismerését. Az éttermek a Michelin-csillagért, a szállodák a Michelin-kulcsért voltak versenyben. Mindkét kategóriában születtek szegedi sikerek.
Idén először adták át a hazai Michelin-kulcsos szállodai minősítéseket. A rendszer a szállodák Michelin-csillagának számít, és a vendégfogadás, a design, a kiszolgálás és a helyszínhez való hiteles kapcsolódás kiválóságát ismeri el.
A Michelin Guide már 2024-ben is megjelentette első magyarországi szállodai ajánlásait, de Michelin-kulcsokat most ítéltek oda először hazai szálláshelyeknek. A nemzetközi program célja, hogy világszerte kiemelje azokat a hoteleket, amelyek egyedülálló élményt, személyes hangvételt és kimagasló minőséget nyújtanak.
Negyvenkét hazai hotelt emelt ki a Michelin guide
A hotelek legértékesebb elismerésének számító kulcsokat 13 kiválóság viselheti hazánkban – ebből tíz hotel a fővárosban található. Közülük ketten mindjárt két kulcsot érdemeltek ki, míg 29 hotel a Michelin által ajánlott helyszínek nívós listájára került fel.
A Michelin Guide magyarországi hotelkalauza így már összesen 42, kivételes élményt kínáló hazai szállodára hívja fel a figyelmet.
Kétkulcsos minősítést kapott a Four Seasons Hotel Gresham Palace és a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel.
Egykulcsos szálláshely lett az Anantara New York Palace Budapest, a Dorothea Hotel, a Hotel Clark Budapest, a Kimpton Bem Budapest, a Kozmo Hotel Suites & Spa, a Párisi Udvar Hotel Budapest, a Verno House, a W Budapest, illetve vidéki szálláshelyek közül a BOTANIQ Castle of Tura, a balatonfüredi Hotel Petit Bois, valamint a tatai Platán Manor.
A Michelin által ajánlott, kivételes élményt nyújtó helyszínek között három szegedi hotel is szerepel. A világ vezető étteremkalauza felhelyezte így a világtérképre a Noir Hotelt, az Art Hotel Szegedet és a Riva Prestige Hotelt.
Ilyenek az Art Hotel Szeged szobáiFotók: Karnok Csaba
Éttermek közül immár két szegedi szerepel a nemzetközi térképen
A Michelin egyébként átadta éttermi elismeréseit is. A rangos eseményen azokat a hazai éttermeket ünnepelték, amelyek a legszigorúbb nemzetközi ellenőrök mércéje szerint is nap mint nap kivételes minőséget és ízélményt kínálnak vendégeiknek.
Eszerint továbbra is két Michelin-csillaga van a tatai Platán Gourmet-nek és a fővárosi Standnak. Nyolc étterem megőrizte egy Michelin-csillagát, a 11 Bib Gourmand minősítéssel rendelkező étteremhez pedig újabb kettő csatlakozott.
A legjobbak körébe immár két szegedi étterem is tartozik. Korábbi Michelin tányér ajánlását megőrizte az Alkimista, a Tiszavirágot pedig idén díjazták először ezzel az elismeréssel. Ez a szimbólum olyan éttermeket jelöl, melyek nem kaptak csillagot, de jó minőségű ételeket kínálnak.
