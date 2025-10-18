október 18., szombat

Lukács névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Prémium kényelem

49 perce

Csillogás és luxus: megnéztük, mennyibe kerül egy éjszaka a Michelin-kulcsos magyar hotelekben, hamarosan Szegeden is kipróbálhatja

Címkék#Michelin#szálloda#árak

Mennyibe kerül egy éjszaka hazánk legnívósabb szállodáiban? Ennek jártunk utána, górcső alá véve a Michelin-kulcsot kapott szálláshelyeket.

Timár Kriszta

Mint arról korábban már beszámoltunk, idén először adták át a hazai Michelin-kulcsos szállodai minősítéseket. A rendszer a vendégfogadás, a design, a kiszolgálás és a helyszínhez való hiteles kapcsolódás kiválóságát ismeri el. A hotelek legértékesebb díjazásának számító kulcsokat 13 kiválóság viselheti hazánkban – ebből tíz hotel a fővárosban található. Közülük kettő rögtön két kulcsot kapott. Megnéztük, a legnívósabb szálláshelyeken mennyibe kerülne egyetlen éjszaka két fő részére, ha nem kiemelt időszakban és hétköznap – tehát a legolcsóbb módon – szeretnének ott egy romantikus éjszakát eltölteni.

Szegedi Michelin-kulcsos hotelek
Szegeden is több Michelin-kulcs várományos hotel van. Illusztráció: Shutterstock

Akár 2 millió forint felett is lehet a szobaár egyetlen éjszakára

A két fővárosi, kétkulcsos szállodának már a honlapjáról is egyértelműen kiderül, nem a magyarokat választották célközönségnek, hiszen csak angol– illetve az egyik esetében még kínai – nyelven olvashatók. A Széchenyi István téri Four Seasons Hotel Gresham Palace-ben egyéjszaka két fő részére a legolcsóbb szobában 292 ezer forint, de van 2,1 millió forintos szobájuk is. Utóbbiból a Dunára és a Lánchídra nyílik panorámás látvány, és maximum két felnőtt és egy gyermek számára foglalható le.

A Váci utcában elhelyezkedő Matild Palace, a Luxury Collection Hotel szobafoglaló rendszerében forint ár nincs feltüntetve. A legolcsóbb, elérhető szoba 510 euróba kerül – ami jelenlegi árfolyamon 200 ezer forint körüli árat jelent – a legdrágább 1533 euró – 602 ezer forint. Mindkettő reggeli nélkül értendő, az étkezést is tartalmazó szobaárak ennél magasabbak.

Vidéken még megfizethető a Michelin-kulcs

Egykulcsos minősítést összesen 11 hotel kapott. Ezek között van három vidéki szálláshely is a budapestiek mellett, így ebből a kategóriából azokat néztük meg. A BOTANIQ Castle of Tura kastélyszállóról nem sikerült információt szereznünk: saját oldalukon e-mail-es tájékoztatást adnak a foglalást leadni vágyónak, a nagy foglalóoldal pedig nem ad ki találatot erre a szálláshelyre - de legalább 9,9-es értékelést ad neki. 

A Hotel Petit Bois-ban egy éjszaka két felnőttnek 85 ezer forinttól kezdődik, de van 960 ezer forintos lakosztályuk is, melyben kandalló és hangversenyzongora is van.

A tatai Platán Udvarház, mely az egykori Esterházy-kastély melléképületéből lett kialakítva és Michelin-csillagos étterem is tartozik hozzá, az összes Michelin-kulcsos hely közül a legolcsóbb. Itt 47 500 és 65 500 forint közötti szobákkal várják a vendégeket.

Átlagos szoba és luxus is a kínálatban

Aki tehát Michelin-kulcsos szálláshelyen szeretne párjával romantikázni, nem feltétlenül kell nagyon mélyen a zsebébe nyúlnia. A 47, sőt még a 85 ezer forint is egy teljesen átlagos, felső-középkategóriás szobaárnak számít. De persze aki ilyen helyre megy, az valószínűleg a luxusra vágyik, annak pedig milliós ára van éjszakánként.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu