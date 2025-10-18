49 perce
Csillogás és luxus: megnéztük, mennyibe kerül egy éjszaka a Michelin-kulcsos magyar hotelekben, hamarosan Szegeden is kipróbálhatja
Mennyibe kerül egy éjszaka hazánk legnívósabb szállodáiban? Ennek jártunk utána, górcső alá véve a Michelin-kulcsot kapott szálláshelyeket.
Mint arról korábban már beszámoltunk, idén először adták át a hazai Michelin-kulcsos szállodai minősítéseket. A rendszer a vendégfogadás, a design, a kiszolgálás és a helyszínhez való hiteles kapcsolódás kiválóságát ismeri el. A hotelek legértékesebb díjazásának számító kulcsokat 13 kiválóság viselheti hazánkban – ebből tíz hotel a fővárosban található. Közülük kettő rögtön két kulcsot kapott. Megnéztük, a legnívósabb szálláshelyeken mennyibe kerülne egyetlen éjszaka két fő részére, ha nem kiemelt időszakban és hétköznap – tehát a legolcsóbb módon – szeretnének ott egy romantikus éjszakát eltölteni.
Akár 2 millió forint felett is lehet a szobaár egyetlen éjszakára
A két fővárosi, kétkulcsos szállodának már a honlapjáról is egyértelműen kiderül, nem a magyarokat választották célközönségnek, hiszen csak angol– illetve az egyik esetében még kínai – nyelven olvashatók. A Széchenyi István téri Four Seasons Hotel Gresham Palace-ben egyéjszaka két fő részére a legolcsóbb szobában 292 ezer forint, de van 2,1 millió forintos szobájuk is. Utóbbiból a Dunára és a Lánchídra nyílik panorámás látvány, és maximum két felnőtt és egy gyermek számára foglalható le.
A Váci utcában elhelyezkedő Matild Palace, a Luxury Collection Hotel szobafoglaló rendszerében forint ár nincs feltüntetve. A legolcsóbb, elérhető szoba 510 euróba kerül – ami jelenlegi árfolyamon 200 ezer forint körüli árat jelent – a legdrágább 1533 euró – 602 ezer forint. Mindkettő reggeli nélkül értendő, az étkezést is tartalmazó szobaárak ennél magasabbak.
Vidéken még megfizethető a Michelin-kulcs
Egykulcsos minősítést összesen 11 hotel kapott. Ezek között van három vidéki szálláshely is a budapestiek mellett, így ebből a kategóriából azokat néztük meg. A BOTANIQ Castle of Tura kastélyszállóról nem sikerült információt szereznünk: saját oldalukon e-mail-es tájékoztatást adnak a foglalást leadni vágyónak, a nagy foglalóoldal pedig nem ad ki találatot erre a szálláshelyre - de legalább 9,9-es értékelést ad neki.
A Hotel Petit Bois-ban egy éjszaka két felnőttnek 85 ezer forinttól kezdődik, de van 960 ezer forintos lakosztályuk is, melyben kandalló és hangversenyzongora is van.
A tatai Platán Udvarház, mely az egykori Esterházy-kastély melléképületéből lett kialakítva és Michelin-csillagos étterem is tartozik hozzá, az összes Michelin-kulcsos hely közül a legolcsóbb. Itt 47 500 és 65 500 forint közötti szobákkal várják a vendégeket.
Átlagos szoba és luxus is a kínálatban
Aki tehát Michelin-kulcsos szálláshelyen szeretne párjával romantikázni, nem feltétlenül kell nagyon mélyen a zsebébe nyúlnia. A 47, sőt még a 85 ezer forint is egy teljesen átlagos, felső-középkategóriás szobaárnak számít. De persze aki ilyen helyre megy, az valószínűleg a luxusra vágyik, annak pedig milliós ára van éjszakánként.
