Csillogás és luxus: megnéztük, mennyibe kerül egy éjszaka a Michelin-kulcsos magyar hotelekben, hamarosan Szegeden is kipróbálhatja

Mint arról korábban már beszámoltunk, idén először adták át a hazai Michelin-kulcsos szállodai minősítéseket. A rendszer a vendégfogadás, a design, a kiszolgálás és a helyszínhez való hiteles kapcsolódás kiválóságát ismeri el. A hotelek legértékesebb díjazásának számító kulcsokat 13 kiválóság viselheti hazánkban – ebből tíz hotel a fővárosban található. Közülük kettő rögtön két kulcsot kapott. Megnéztük, a legnívósabb szálláshelyeken mennyibe kerülne egyetlen éjszaka két fő részére, ha nem kiemelt időszakban és hétköznap – tehát a legolcsóbb módon – szeretnének ott egy romantikus éjszakát eltölteni.

Akár 2 millió forint felett is lehet a szobaár egyetlen éjszakára

A két fővárosi, kétkulcsos szállodának már a honlapjáról is egyértelműen kiderül, nem a magyarokat választották célközönségnek, hiszen csak angol– illetve az egyik esetében még kínai – nyelven olvashatók. A Széchenyi István téri Four Seasons Hotel Gresham Palace-ben egyéjszaka két fő részére a legolcsóbb szobában 292 ezer forint, de van 2,1 millió forintos szobájuk is. Utóbbiból a Dunára és a Lánchídra nyílik panorámás látvány, és maximum két felnőtt és egy gyermek számára foglalható le.

A Váci utcában elhelyezkedő Matild Palace, a Luxury Collection Hotel szobafoglaló rendszerében forint ár nincs feltüntetve. A legolcsóbb, elérhető szoba 510 euróba kerül – ami jelenlegi árfolyamon 200 ezer forint körüli árat jelent – a legdrágább 1533 euró – 602 ezer forint. Mindkettő reggeli nélkül értendő, az étkezést is tartalmazó szobaárak ennél magasabbak.

Vidéken még megfizethető a Michelin-kulcs

Egykulcsos minősítést összesen 11 hotel kapott. Ezek között van három vidéki szálláshely is a budapestiek mellett, így ebből a kategóriából azokat néztük meg. A BOTANIQ Castle of Tura kastélyszállóról nem sikerült információt szereznünk: saját oldalukon e-mail-es tájékoztatást adnak a foglalást leadni vágyónak, a nagy foglalóoldal pedig nem ad ki találatot erre a szálláshelyre - de legalább 9,9-es értékelést ad neki.

A Hotel Petit Bois-ban egy éjszaka két felnőttnek 85 ezer forinttól kezdődik, de van 960 ezer forintos lakosztályuk is, melyben kandalló és hangversenyzongora is van.