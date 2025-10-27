október 27., hétfő

Otthoni kertészkedés

3 órája

Mikulásvirág az otthonodban: egyszerű tippek a tartós virágzáshoz

A karácsony nehezen képzelhető el nélküle, de az odafigyelést, a rivaldafényt máskor is megérdemli, mert színt visz az otthonainkba. Ebben segít olvasóinknak a mikulásvirág kisokos, amit az európai mikulásvirág-termesztők kezdeményezésére megalapított Stars for Europe szakértőinek tanácsaira alapoztunk. A mikulásvirág bizonyos fajtái már szeptembertől kaphatók a boltokban.

Delmagyar.hu

Vásárláskor legyen a minőségé, a frissességé a főszerep, és akkor garantáltan segít kedvenc növényünk, a mikulásvirág gondozásában a Stars for Europe szakértői által összeállított kisokos. A jó minőségű mikulásvirágnak sűrű, egészséges a lombozata, színes fellevelekkel és középen apró virágbimbókkal rendelkezik, és nincsenek hervadt vagy lehullott levelei. Az is fontos, hogy nem érdemes olyan helyen válogatnunk és vennünk, ahol huzatnak vannak kitéve. 

mikulásvirág gondozása
A mikulásvirág gondozása nem bonyolult. Ha betartjuk ezeket a tippeket, sokáig lakásunk éke lehet. Archív fotó: Karnok Csaba

A mikulásvirág gondozása lakásban

A mikulásvirág a trópusi éghajlatú Mexikóban őshonos, és bár nálunk éppen télen borul virágba, érzékeny a hidegre. A vásárlás után és a szállítás előtt jól csomagoljuk be, mert 12 fok alatti hőmérsékleten sérülhet. Otthonunkban a világos, meleg és huzatmentes hely számára az ideális. 

Az előzőekből is következik: szereti a fényt, a meleget, és a 15 és 22 fok közötti hőmérsékleten érzi magát a legjobban, vagyis kiváló „lakhelye” lehet az ablakpárkány. Ez azt jelenti, hogy télen a déli fekvésű ablakok is jók lehetnek számukra. Viszont a huzattól védjük, szellőztetéskor tegyük át ideiglenesen másik helyre. A meleggel sem lehet korlátlanul „traktálni”, ne helyezzük túl közel radiátorhoz, kandallóhoz, mert a túlzott hő hatására kiszáradhat és levelei idő előtt elhervadhatnak. 

Ezek ismeretében keressük meg lakásunkban, házunkban a mikulásvirágnak az ideális helyet.

Meglepő, és valószínűleg eszünkbe sem jutna, de bizonyos gyümölcsök, például az alma és a banán, illetve a paradicsom kárt tehetnek benne, mert az általuk kibocsájtott etilén olyan érésgáz, ami gyorsabb hervadást idézhet elő a fellevelekben.

Mértékletes öntözés

A túlöntözés az egyik leggyakoribb hiba, ezért az öntözések között hagyjuk kissé kiszáradni a talajt, hogy az ne álljon vízben. Akkor ragadjunk ismét kannát, ha a talaj 2-3 centiméternyire száraznak érződik vagy a cserepet kicsit megemelve azt könnyűnek érezzük – akkor jöhet a víz! 

Locsolhatunk hagyományosan felülről, vagy közvetlenül a csepegtetőtálcára öntve a vizet, utóbbinál így a talaj alulról szívhatja fel a szobahőmérsékletű – ez mindkét esetben nagyon fontos! – vizet, és öntözés után 15 perccel távolítsuk el a felesleget a cserépből.

Ha a virágunk nagyon száraz, vagy egy mini mikulásvirág büszke gazdái vagyunk, a legjobb öntözési megoldás a merítéses öntözés. Merítsük az egész cserepet rövid időre vízbe, hogy a talaj egyenletesen szívhassa azt fel. Utána engedjük alaposan lecsöpögni a vizet a növényről.

Élet a tél után

Miután kivirágzik, a mikulásvirág általában elveszíti színes felleveleit, és áprilisig nyugalmi állapotba kerül. Ebben az időszakban kevés vizet és tápanyagot igényel, hálás, ha 15-18 fok közötti hőmérsékleten töltheti téli pihenőjét. 

Tavasszal metsszük vissza és ültessük friss komposztba, földbe. Ekkor sűrűsödhetnek az öntözések, a heti trágyázásra is odafigyelhetünk, sort keríthetünk. Amennyiben a hőmérő higanyszála éjszakánként is két számjegyű értéken „pihen”, kedvencünk átköltözhet az erkélyre vagy a teraszra, részben árnyékos helyre és rendszeresen, de mértékkel öntözzük.

Mikulásvirág kisokos a színes fellevelekért is

Hasznos praktika: ahhoz, hogy a mikulásvirágunkat újra színes fellevelek ékesítsék, szeptembertől kezdve 6-8 héten keresztül tartsuk sötét helyen napi 12-14 órán át. Ha lelkiismeretesen láttuk el feladatunkat, megkezdődik a jellegzetes piros, fehér, rózsaszín vagy más színű fellevelek képződése. 

Nagyon fontos: ilyenkor a sötét meghatározás szó szerint értendő, mert még a legkisebb fény is, mint a televízió villódzása vagy a lámpa halvány világítása, képes késleltetni a virágzást.

Cserép helyett vázában

A szép és könnyen gondozható mikulásvirág nem csak a cserepeket ékítheti, vágott virágként is megállja a helyét. Ez a verziója pénztárcabarát, mert nem hervad el másnapra és legalább annyira impozáns, mint cserepes társa. 

Vágottan akár 2 hétig is megőrzi szépségét, ha rögtön a vágás után a végeket néhány másodpercre forró, körülbelül 60 fokos, majd pedig hideg vízbe mártjuk, hogy megállítsuk a szárakból kifolyó tejes nedv szivárgását. Ezenfelül friss víz is mindig kell vázába.

