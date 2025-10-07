Bárki meghosszabíthatja az életét öt-hat évvel és Makón azt is elmondták, hogy mit kell tenni ehhez

– Az a célunk, hogy minél több embernek legyen boldog, egészséges időskora – mondta Monszpart Zsolt, a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány kuratóriumi elnöke, a néhai tájfutó világbajnok öccse makói nyílt napjukon Makón. Mint beszámolt róla, jelenleg közel 600 gyaloglóklub van az országban, ami 80 ezer embert jelent, Saci álma viszont az volt, hogy ezer legyen. Ehhez minden településen szükség van egy lelkes szervezőre - jegyezte meg. Amerikai kutatásokat idézve pedig hangsúlyozta: a rendszeres testmozgás 5-6 évvel hosszabbítja meg az ember életét.

Monspart Sarolta életéről, sikereiről öccse beszélt Makón. Fotó: Szabó Imre

Közös sétát is tettek a résztvevők

A találkozót a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány és annak országos klubhálózata szervezte meg Makón – ez utóbbi megyei elnöke, a makói Hatvan Év Felett Is Fitten nevű egyesület vezetője, Fülöp Kálmánné volt a házigazda. Az összejövetelre szerte a Dél-alföldről közel félszázan érkeztek. Farkas Éva Erzsébet polgármester a programot megnyitva többek között arról beszélt, hogy – amint a kiváló sportoló mondta – soha ne a kifogásokat, hanem a megoldásokat keressük, például arra, miként iktassuk be napirendünkbe a rendszeres mozgást. A Korona rendezvénytermében a résztvevők megemlékeztek a mozgalom névadójáról és a mozgással, az egészséges életmóddal kapcsolatos előadásokat hallgathattak meg, végül közös sétát is tettek.

Ápolják Monspart Sarolta emlékét

A 2021-ben elhunyt Monspart Sarolta tájfutó világbajnok, a Nemzet Sportolója egyébként nagy tiszteletnek örvend Makón. A városban több alkalommal járt népszerűsíteni az egészséges életmódot, közös kocogásra is invitálta a helybelieket. Tavaly a Petőfi parkban emlékfát ültettek a tiszteletére, illetve emlékpadot is kapott réztáblával a háttámláján – hasonló az országban egyedül Budapesten van. Tisztelői idén, halálának negyedik évfordulóján nordic walkingos emléksétát tartottak innen indulva a tiszteletére.