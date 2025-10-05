13 órája
Teszteld magad: mennyit tudsz a világhírű műalkotásokról?
Most kiderül, mennyire vagy tisztában a műalkotásokkal. Michelangelo, Da Vinci és van Gogh.
A festmények és szobrok nemcsak a múzeumok falait díszítik, hanem a kultúrtörténet legfontosabb mérföldkövei is.
Gondolkodtál már azon, ki festette a Mona Lisát, hol található Michelangelo Dávidja, vagy melyik művet lopták el egykor a Louvre-ból? Most kiderítheted, mennyire vagy otthon a művészetek világában!
Kvíz a világ híres műalkotásairól
Összeállítottunk egy rövid, hétkérdéses kvízt, ahol minden kérdéshez három válaszlehetőség tartozik – köztük egy helyes. Akár műkedvelő vagy, akár csak most ismerkedsz a nagy alkotásokkal, garantáltan találsz benne számodra is érdekes kihívást.
Töltsd ki a kvízt, és próbáld ki, mennyire vagy műértő!
Ha kedvet kaptál, akkor nézd meg a korábbi kvízeinket is.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!