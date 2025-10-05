Teszteld magad: mennyit tudsz a világhírű műalkotásokról?

A festmények és szobrok nemcsak a múzeumok falait díszítik, hanem a kultúrtörténet legfontosabb mérföldkövei is.

Gondolkodtál már azon, ki festette a Mona Lisát, hol található Michelangelo Dávidja, vagy melyik művet lopták el egykor a Louvre-ból? Most kiderítheted, mennyire vagy otthon a művészetek világában!

Kvíz a világ híres műalkotásairól

Összeállítottunk egy rövid, hétkérdéses kvízt, ahol minden kérdéshez három válaszlehetőség tartozik – köztük egy helyes. Akár műkedvelő vagy, akár csak most ismerkedsz a nagy alkotásokkal, garantáltan találsz benne számodra is érdekes kihívást.

