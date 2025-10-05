október 5., vasárnap

Teszteld magad: mennyit tudsz a világhírű műalkotásokról?

Címkék#festmény#Michelangelo#kultúrtörténet#kvíz

Most kiderül, mennyire vagy tisztában a műalkotásokkal. Michelangelo, Da Vinci és van Gogh.

Delmagyar.hu

A festmények és szobrok nemcsak a múzeumok falait díszítik, hanem a kultúrtörténet legfontosabb mérföldkövei is.

műalkotások Kvíz.
Mennyire ismered a világhírű műalkotásokat? Teszteld tudásodat most! Fotó: Wikipédia

Gondolkodtál már azon, ki festette a Mona Lisát, hol található Michelangelo Dávidja, vagy melyik művet lopták el egykor a Louvre-ból? Most kiderítheted, mennyire vagy otthon a művészetek világában! 

Kvíz a világ híres műalkotásairól

Összeállítottunk egy rövid, hétkérdéses kvízt, ahol minden kérdéshez három válaszlehetőség tartozik – köztük egy helyes. Akár műkedvelő vagy, akár csak most ismerkedsz a nagy alkotásokkal, garantáltan találsz benne számodra is érdekes kihívást.

Töltsd ki a kvízt, és próbáld ki, mennyire vagy műértő!

1.
Ki festette a Mona Lisát?
2.
Melyik országban található Michelangelo Dávid szobra?
3.
Melyik híres festményt lopták el 1911-ben a Louvre-ból, és csak két év múlva került elő?
4.
Ki festette a Napraforgók című képsorozatot?
5.
Melyik magyar festő alkotta a híres „Ásító inas” című festményt?
6.
Melyik híres festmény látható a szentpétervári Ermitázs múzeumban?
7.
Melyik műalkotás ihlette meg a magyar 200 forintos érme hátoldalát?

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

